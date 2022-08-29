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عمر شويل - جدة رابط صندوق التنمية العقاري تسجيل الدخول .. يتسائل الكثير من المواطنين عن الرابط الخاص بصندوق التنمية العقاري من أجل معرفة طريقة تسجيل الدخول والوصول إلى الخدمات التي قدمها الصندوق داخل نطاق المملكة العربية السعودية وذلك للمستفيدين من الخدمات الخاصة بوزارة الشئون البلدية والقروية وكذلك الإسكان والتي تحرص على تلبية الاحتياجات الخاصة بالمواطنين أصحاب الدخول البسيطة والمواطنين محدودي الدخل والجدير بالذكر أن الصندوق قد تم تأسيسه بأمر ملكي ومرسوم في 1974وبدأ نشاطه عقب إنشاءه بعام واحد تقريبًا من أجل المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والتجمعات السكنية داخل أنحاء المملكة وكذلك توافر رأس المال الذي وصل 250 مليون ريال سعودي وتم الزيادة فيه ليصل إلى 82 مليار و769 مليون ريال سعودي ومقره الرئيسي بمدينة الرياض ويديره الوزير الخاص بالإسكان ماجد الحقيل في حكومة خادم الحرمين الشريفين وله 40 فرع ومكتب منتشرين بأننحاء المملكة ومدنها ومحافظاتها .

صندوق التنمية العقاري تسجيل الدخول

شروط الاستفادة من صندوق التنمية العقارية

وبالنسبة للشروط الخاصة بالتقديم في صندوق التنمية العقارية والاستفادة من خدماته فيمكنك أن تحصل عليه بشرط .

وجود دخل مالي مستقل.

وكذلك أن يكون لا يمتلك أي أصول مالية تزيد قيمتها عن 5 مليار ريال سعودي.

وكذلك أن يكون الفرد الراغب في الاستفادة من الصندوق سعودي جنسيته .

وألا يقل عمره عن 25 عام .

وكذلك لا يوجد أراضي أو عقارات باسمه أو باسم أي فرد من أفراد أسرة خلال سنة ماضية من تاريخ الطلب وتقديمه .

ويكون له إقامة دائمة داخل حدود المملكة العربية السعودية خلال السنة الأخيرة أي 12 شهر منذ تاريخ تقديم الطلب .

بجانب إعفاءه في حالة عجزه الجزئي أو الكلي المثبت بالأوراق.

التسجيل في التنمية العقارية

وبالنسبة للطريقة الخاصة بالتسجيل فكل ما عليه فعله هو .

أولًا أن تقوم بالدخول إلى الرابط الرسمي والإلكتروني الخاص بـ صندوق التنمية العقاري.

وبعدها قم بالضغط على التسجيل في البوابة الإلكترونية .

وبعدها سيطلب منك كتابة البيانات الشخصية الخاصة بك وكذلك الدخل وأفراد الأسرة .

وتأكد من كتابة البيانات التي أمامك بشكل صحيح وكامل .

وبعدها قم باتباع الخطوات التي تقودك لاكتمال عملية التسجيل بنجاح وقم بتفعيل الحساب واكمل التسجيل في النهاية.