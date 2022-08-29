نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على تمويل الراجحي الجديد 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات الحصول على تمويل الراجحي الجديد 1444 .. يتسائل الكثير من المواطنين عن طريقة وتفاصيل الحصول على قرض من مصرف الراجحي والتمويل الجديد الذي يطرحه للمواطنين في المملكة العربية السعودية وكذلك المقيمين وفق تسهيلات بنكية بجانب شروط مبسطة وتقسيط طويل المدى لسداد قيمة هذا القرض فهنالك الكثير من التفاصيل بشأن قرض إمكان الراجحي والميسر والذي يقدم للأفراد في المملكة بدون الحصول على أي رسوم إدارية من القرض بجانب الفائدة الأقل طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية فيعتبر مصرف الراجحي من أهم وأكبر البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية وذلك لأنه منذ 70 عام يتربع على عرش المصارف العالمية وأكثر تقديمًا للخدمات للعملاء وكذلك بتسهيلات كبيرة جدًا وهمية وكافة الأعمال الاستثمارية والقروض التمويل الخاص بالبنك يخضع للشريعة الإسلامية وأحكامها وذلك فضلًا عن سلسلة الفروع الكثيرة والمنتشرة في أنحاء المملكة ومدنها .
الحصول على تمويل الراجحي الجديد 1444
أنواع القروض والتمويلات التي يقدمها مصرف الراجحي لعملاءه والتي منها القرض الجديد أو إمكان الراجحي .
الذي يستغرق في بياناته والحصول عليه نصف ساعة تقريبًا فدعونا نوضح بشكل كامل تلك البرامج التمويلية.
- تمويل كامل للفواتير.
- تمويل كافة العقود.
- التمويل الخاص برأس المال العامل.
- تمويل شراء السيارات.
- التمويل العقاري.
شروط الحصول على تمويل الراجحي الجديد
وقد حدد مصرف الراجحي عدة شروط هامة والتي من خلالها يتم منح التمويل للأشخاص :-
- أن يكون عمر المتقدم تجاوز 25 عام وكذلك لم يتجاوز 65 سنة.
- بجانب ذلك أن لا يكون الدخل الشهري للفرد أقل من ألفي ريال سعودي .
- وبالنسبة للتمويل المشترك لا يقل الدخل الخاص بالعميل عن 10 آلاف سعودي لكل فرد .
- ويكون العميل موافق على سداد الأقساط في المواعيد المحددة له من قبل البنك .
- وكذلك أن لا يكون مقترض من أي جهة أخرى .
- ويتم إرسال جواب يخص تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل إلى البنك من جهة العمل مباشرة .
- وكذلك أن يتقدم الفرد الراغب في الحصول على القرض بطلب إلى مصرف الراجحي .
- ويقوم المصرف بدراسة الأحوال المالية والاجتماعية الخاصة بالفرد والموافقة عليه تبعًا لضوابطه .
- وكذلك شروطه المعلنة والمعايير الداخلية للمصرف.
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