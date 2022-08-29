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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن شهر سبتمبر الدفعة 58 .. من العبارات البحثية الأكثر شهرة وبحثًا عبر مواقع الإنترنت في الساعات القليلة الماضية من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية على المواقع البحثية كجوجل وغيره من المواقع هي الموعد الرسمي الذي فيه سيتم صرف الدفعة 58 لمستحقي حساب المواطن الخاص بشهر سبتمبر في العام الحالي 2022 والجدير بالذكر أن حساب المواطن هو الحساب الدعمي والتكافلي لحكومة خادم الحرمين الشريفين والذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من أجل الأسر الفقيرة والمستحقة ومحدودي الدخل والأيتام والأرامل من أجل مساعدتهم وكذلك لعبور مرحلة التدهور الاقتصادي في جميع دول العالم فيتم صرف مبلغ معاونة بشكل شهري لهم من أجل مساعدتهم على أعباء الحياة .

صرف حساب المواطن شهر سبتمبر الدفعة 58

ووفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وردًا على تساؤلات العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

فيما يخص الموعد الرسمي لنزول دفعة حساب المواطن الداعمة لشهر سبتمبر.

فقد قالت أنه سيتم إيداع الدفعة في حساب الآيبان البنكي لكل مستفيد من البرنامج وأسرة .

كذلك فجر يوم السبت الموافق 10 سبتمبر وذلك إن لم يكن هناك تعديلات حكومية من خادم الحرمين الشريفين بتقديم وقت وموعد الصرف.

وفي هذه الفترة والآونة يقوم المسؤولين عن برنامج حساب المواطن الدعمي بدراسة الأحوال المعيشية.

لكل المستفيدين لمعرفة من يستحق ومن لا يستحق ومن أسقط شروط الاستحقاق وغيرها كالأهلية .

وذلك للموافقة على صرف المبلغ له وكذلك بالنسبة للمسجلين في هذا الوقت دراسة حالهم.

أيضًا وأحوالهم المعيشية والأسرية كذلك كل ما يخص الأفراد الذين قد سجلوا في البرنامج مؤخرًا .

وقد رد المسؤولين عن حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

على إن كان المواطن قد تم تسجيله كمستفيد جديد وله كافة الاستحقاقات وأرفق الملفات المطلوبة قبل تاريخ الصرف.

هل سيتم الصرف له م هذه الدفعة فأجابت بانه يتم دراسة الكل والجميع وحالته .

وبعدها يتم الصرف في أقرب دفعة تلي مرحلة البحث والتدقيق في البيانات ومعرفة استحقاقه وبعدها يتم الصرف له بشكل مباشر .