نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة بابجي الكورية .. تعرف على الخطوات للهواتف الآيفون والأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة بابجي الكورية من أكثر الألعاب التي يبحث الشباب والفتيات عن كيفية تحميلها على الهواتف الذكية سواء الأندرويد أو الآيفون، حيث أنه تم إصدار بابجي لأول مرة منذ عام 2017 م، وأصبحت من أكثر ألعاب الفيديو التي يقبل عليها الشباب بسبب منحهم الشعور أنهم يدخلون في مغامرة مليئة بالإثارة والغموض والتشويق، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني خطوات تحميل بابجي النسخة الكورية على جميع الهواتف الذكية.

لعبة بابجي الكورية

تعتبر بابجي الكورية ألعاب الفيديو جيم التي تتميز بالقتالية والإثارة والتشويق، كما تتميز بالملابس التي لا تشبه على الإطلاق لعبة بابجي العالمية التي تم إصدارها في 2017.

كما أن العملات المستخدمة في لعبة بابجي الكورية مختلفة تمامًا، حيث يتم استخدام عملة وسام دونكاتسو في فتح الصناديق وغيرها من المهام.

مميزات لعبة بابجي النسخة الكورية

تتفرد النسخة الكورية من لعبة بابجي القتالية بعدة مزايا، من أبرزها ما يلي:-

أنها توفر للاعب أسلحة لم توفرها في النسخة العالمية.

استهلاك أقل من باقة الإنترنت مقارنة بالنسخة العالمية.

متاح في اللعبة سلاح QBZ الناري الحديث.

يستطيع اللاعب الاحتفاظ بالنتائج التي حققها في اللعبة لمدة طويلة عكس النسخة الأصلية.

خطوات تحميل لعبة بابجي الكورية على الأندرويد والآيفون

يمكن للمستخدمين تنزيل لعبة بابجي الكورية على هواتف الأندرويد والآيفون من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:-

أولاً التوجه مباشرة إلى لينك تحميل بابجي موبايل. ثم تحميل ملفات APK ، و OBB. بعد ذلك يتم تثبيت ملف APK على الموبايل، وفتح اللعبة والبدء في اللعب.

كيفية تحميل لعبة بابجي الكورية على جهاز الكمبيوتر

كما يتم تحميل نسخة بابجي الكورية على أجهزة الكمبيوتر من خلال إتباع عدة خطوات تتلخص فيما يلي:-