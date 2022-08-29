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عمر شويل - جدة الكثير من مستخدمي منصة Facebook يتساءل عبر الموقع للتعرف على، طريقة حذف ستوري على فيسبوك بضغطة واحدة، حيث أن الفيس بوك من أشهر وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، والذي يوفر للمستخدمين الكثير من المزايا، ومن أهمها هي إضافة القصة إلى يومياتك والتي تعبر عن حالتك ومشاركتها مع الأصدقاء، ولكن يرغب البعض في حذفها بعد أن تم نشرها وهذا ما وف نتعرف عليه خلال السطور القادمة.

كيفية الغاء الستوري من الفيس بوك

يمكنك الآن حذف ستوري على فيسبوك بضغطة واحدة، حيث أنه من الطبيعي حذف الستوري بعد مرور 24 ساعة بشكل تلقائي، حيث أن الفيس بوك قام بوضع ذلك الخاصية للتعبير عن حالتك الآن ومشاركتها مع جميع الأصدقاء سواء كنت مسافر أو الحصول على عمل جديد أو الاحتفال بمناسبة سعيدة، ولكن يقوم الفيسبوك بحذف القصة بشكل تلقائي بعد مرور يوم على نشر الستوري من على صفحتك، ولكن هناك طريقة تساعدك لحذف الستوري إذا كنت لا ترغب بها بعد نشرها وهذا ما سوف نتعرف عليه.

طريقة حذف ستوري على فيسبوك بضغطة واحدة

لأننا دائما نقوم بالرد على أسئلة المتابعين، سوف نوفر لكم طريقة حذف ستوري على فيسبوك بضغطة واحدة وهي كالتالي:

الدخول على الصفحة الشخصية من خلال تسجيل الدخول على الهاتف.

اضغط على story الذي قمت بنشر القصة عليه.

عند فتح القصة عليك الضغط على الثلاث نقاط في أعلى الشاشة.

يتم ظهور قائمة عليك التمرير لتجد خيار “حذف الصورة” عليك الضغط عليها.

ولتأكيد العملية بنجاح ستظهر لك رسالة “حذف” قم بالضغط مرة أخري، وذلك تكون قد حذفها بسهولة وبخطوات بسيطة على منصة على فيسبوك بكل سهولة ويمكنك نشر واحدة جديدة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه شركة ميتا المالكة لتطبيق الفيسبوك، عن استعدادها لإطلاق عدة تحديثات تتعلق بالريلز والفيديوهات القصيرة، من أجل توفير أفضل ميزة وتجربة للمستخدمين، وذلك في إطار المنافسة القوية مع تطبيق تيك توك الشهير للفيديوهات القصيرة، وبالمنافسة أيضًا مع منصتي تويتر وسناب شات، وبالتالي سيتم إجراء عدد من التعديلات الجديدة.