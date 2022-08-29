نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشر ترتيب | هنا رابط معرفة ترتيب المدارس في منطقتك tarteeb.edu.sa عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل أن تقوم بالتسجيل لأبنائك في أي مدرسة يمكنك الآن معرفة ترتيب المدارس القريبة من منطقتك خلال اخر ثلاث سنوات ماضية بناء على متوسط درجات الطلاب، حيث هناك الكثير من أولياء الأمور أثناء التقديم الى المدارس القريبة من المنطقة الخاصة بهم، يتسائلون عن المدرسة المناسبة لكي يلتحق أبنائهم بها، وبالتالي فإن مؤشر ترتيب الذي أطلقته هيئة تقويم التعليم والتدريب هو الحل المناسب لاختيار المدرسة المناسبة لأبنك، وبالتالي نستعرض رابط مؤشر ترتيب الذي يمكنك الدخول إليه ومعرفة تقويم المدرسة، حيث هناك الكثير من أولياء الأمور يقومون بالتقديم الى المدارس القريبة بدون معرفة مستوى أداء المدرسة وقد يقوم بالبحث عن مدرسة اخرى في منتصف العام في حالة اكتشاف أن المدرسة لم تكن بالمستوى المطلوب له، وبالتالي قد عملت هيئة تقويم التعليم والتدريب على إيجاد الحل المناسب من خلال إطلاق مؤشر ترتيب المدارس لمساعدة أولياء الأمور في اختيار المدرسة المناسبة.

مؤشر ترتيب

هيئة تقوم التعليم والتدريب أطلقت منصة مخصصة وهى منصة مؤشر ترتيب وهى احد المنصات المهمة التي تخدم الطلاب وأولياء أمورهم بشكل مباشر، حيث يساعدك مؤشر ترتيب في معرفة هل المدرسة التي ترغب بالتسجيل بها لأبنائك مناسبة أم لا، والعمل على اختيار المدرسة الأفضل.

وكل هذا يمكنك معرفة عبر مؤشر ترتيب عن طريق البحث في خارطة المنصة بحسب المنطقة الإدارية، أو بحسب الخريطة، وبالتالي تظهر لك جميع المدارس في الخريطة وبالضغط على المدرسة يظهر لك بيانات تقويم المدرسة ومعرفة كافة تفاصيل المدرسة، وخاصة أولياء الأمور الذين يريدون أن يجعلوا أبنائهم ضمن صفوف المتفوقين.

رابط مؤشر ترتيب

من خلال الخطوات التالية يمكنك التعرف على مستوى أي مدرسة ومقارنتها بأخرى وذلك لمن يرغب باختيار المدرسة الأفضل والمناسبة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: