نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية وموقع التنسيق الالكتروني tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية، هي إحدى العناوين التي تزايد البحث عنها خلال الآونة الأخير لمعرفة مجموع وتنسيق الكليات والمعاهد التي يسمح الالتحاق بها لحاملي شهادة الدبلومات الفنية حيث ينتمي شريحة كبيرة من الطلاب لهذه المرحلة التعليمية، كما يحرص الكثيرون على معرفة مؤشرات الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات والمعاهد وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في السطور القادمة.

تنسيق الدبلومات الفنية

يرغب الكثير من حاملي الدبلومات الفنية في الالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد الحكومية المناسبة لهم. لذا أكد مصدر موثوق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على انطلاق الموقع الرسمي الإلكتروني للتنسيق الخاص بالوزارة. وذلك في منتصف شهر سبتمبر عقب إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني. كما أشارت الوزارة إلى وجود الكثير من الأماكن الشاغرة لحاملي شهادة الدبلومة الفنية في العديد من الكليات والمعاهد.

رابط التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية

صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التنسيق والتقدم للكليات سيتم وفق الإجراءات والقواعد المتبعة في العام الماضي وذلك تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، حيث أتاحت الوزارة إمكانية التقدم وتسجيل رغبات الطلاب إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي الخاص بالتنسيق التي قامت الوزارة بتدشينه وهو موقع التنسيق الإلكتروني.

التعليمات التي ينبغي الالتزام بها أثناء التسجيل في التنسيق

هناك بعض الإجراءات التي يتوجب على المتقدم إتباعها لضمان سير عملية التقدم بشكل صحيح وهي كالتالي:

ينبغي على الطالب الالتزام باختيار الكليات التي تقع في حيز توزيعه الجغرافي. ولا يسمح للطالب بأداء هذه الاختبارات خارج هذا النطاق.

تقوم الكلية بعقد بعض اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين. وتلتزم الكلية بإعلان نتائج هذه الاختبارات في الموعد المحدد عقب التأكد من كود التنسيق واسم الطالب.

يشترط لقبول طلاب الدبلومات الفنية استيفائهم لمجموعة من الشروط وليس اختبارات القدرات فقط، وأهمها مجموع الطالب والإعداد المصرح قبولها في الكليات والمعاهد وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

في نهاية مقال تنسيق الدبلومات الفنية حيث تم التعرف على الموعد المقرر لبدء التنسيق الإلكتروني وعرض رابط التقديم الخاص، مع توضيح التعليمات التي ينبغي الالتزام بها أثناء التسجيل الإلكتروني لضمان إتمام العملية بنجاح.