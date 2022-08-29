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عمر شويل - جدة تزايد البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري، حيث تزايدت أعداد الطلبة الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي عقب الحصول على شهادة الدبلومات الفنية، ومعرفة الأعداد المقرر قبولها في الكليات والمعاهد من الطلبة الحاصلين على الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في السطور القادمة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

صرح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المتوقع انطلاق مرحلة تنسيق طلاب الدبلومات التجارية نظام 3 سنوات خلال الأيام القليلة القادمة وتحديدًا في منتصف شهر سبتمبر بنفس الإجراءات والقواعد المتبعة في العام الماضي، أكد مصدر موثوق على أن الحد الأدنى للقبول لطلاب الدبلومات الفنية في كافة الجامعات والمعاهد الحكومية هو 75%، أعلنت وزارة التعليم العالي بداية اختبارات المعادلات لطلبة الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق في بعض الكليات باعتباره شرط أساسي للقبول.

رابط التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2022

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتدشين موقع إلكتروني خاص للتنسيق لطلاب الدبلومات الفنية عبر رابط التنسيق الإلكتروني.

مع مراعاة كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح وبمنتهى الدقة في الأماكن المخصصة لها، كما أتاحت للطلاب إمكانية الاستعانة بقائمة الكليات

المرشحة والتي تعد بمثابة دليل يساعد الطلبة في كتابة عدد الرغبات المطلوبة بشكل صحيح لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد والكليات لحاملي شهادات الدبلومات الفنية

يتطلب التقديم للالتحاق بالكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية تجهيز بعض الأوراق وإرفاقها في ملف التقديم، وهي كالتالي:

أصل شهادة الدبلوم الفني.

شهادة الميلاد الأصلية، ويمكن استخراجها من أقرب مكتب سجل مدني مميكن بكل سهولة.

عدد 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

صورة بطاقة الهوية الشخصية للطالب ولا بد أن تكون سارية.

مع ضرورة إرفاق نموذج 6 جند.

شهادة تفيد حصول المتقدم على اللقاح المعتمد من وزارة الصحة والسكان.

في نهاية مقال تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري حيث تم التعرف على الموعد المقرر لبداية التنسيق وعرض الرابط الإلكتروني الخاص للتقديم الذي قامت الوزارة بإعلانه للتسهيل على الطالب، مع توضيح كافة الأوراق المطلوب للتقديم.