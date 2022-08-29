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عمر شويل - جدة يسعى البعض لمعرفة وكذلك لـ تحديد موقع شخص دون علمه من خلال المحادثات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. والأمر هذا أصبح أسهل مما يمكن، ونسبة الخطأ ليست كبيرة اطلاقًا فيه. وتوجد العديد من الأساليب في عصرنا الرقمي الحالي لفعل ذلك. حيث يوجد العديد من التطبيقات والتي تستخدم مجموعة من الأساليب البرامجية لتحديد موقع الشخص بل إن من هذه الأساليب ارسال رسالة نصية قصيرة اس ام اس للشخص المطلوب تحديد مكانه، وطريقة أخرى هي اتصال هاتفي.

فيسبوك الطريقة الأكثر فاعلية في تحديد موقع شخص ما دون أن يعلم

ويعتبر تطبيق فيسبوك من التطبيقات التي يمكن من خلالها معرفة وتحديد موقع شخص ما دون أن يعلم فهي وسيلة فعالة جدًا. حيث يقدم فيسبوك هذه الميزة بكل سهولة. كل المطلوب البرنامج، وإجراء محادثة عبر ماسنجر فيسبوك للشخص المطلوب معرفة مكانه وسنشرح ذلك بجميع الخطوات في السطور القادمة بإذن الله تعالى.

تحديد موقع شخص دون علمه من خلال الفيسبوك .. طريقة مجربة

يمكن للشخص أن يستخدم فيسبوك لإرسال الموقع والمشاركة مع الأصدقاء. وهذه ليست ميزة جديدة وإنما قديمة. وأصبح هناك خاصية أخرى يمكنك من خلالها تحديد موقع شخص دون علمه ومعرفة موقعه بصورة سهلة جدًا. كل ما ينبغي عليك أن تقوم بتنزيل برنامج Marauders map وهذه تعتبر اضافة تضاف لتطبيق المتصفح جوجل كروم. ومن ثم اتباع القواعد التالية.

طريقة تحديد موقع شخص بدون علمه من خلال برنامج Marauders map

افتح متجر جوجل كروم وابحث عن برنامج Marauders map وبعد ذلك اضغط على الايقونة الزرقاء والتي هي مكتوب عليها Add To Chrome بعد ذلك ستظهر نافذة إليك يمكنك أن تختار منها خاصية Add بعدها سيحمل المتصفح جوجل كروم الاضافة ويثبتها. بعد ذلك افتح الحساب الخاص بك على فيسبوك من خلال جوجل كروم. وبعد ذلك افتح رسالة بينك وبين الشخص الذي تريد معرفة مكانه، وستظهر لك صورة يتم تحديد موقعه بصورة دقيقة جدًا. لكن عليك أن تعرف أن لو أن المستخدم قد غير الاعدادات الافتراضية لتحديد الأماكن لن تنفع هذه الطريقة لو فعل ذلك.

أهمية الفيسبوك ومعرفة الأماكن للمعلنين

يعتبر الفيسبوك مهم جدًا للمعلنين فهم يرغبون في معرفة الأماكن التي يتواجد فيها المستهلكون وذلك لمزيد من التدقيق في المنتجات التي يمكن أن يشتريها المستخدمون. لأن المستخدمين هم المحرك الرئيسي في عملية الشراء والبيع للمنتجات المختلفة ولهذا يرغب دائمًا المعلن في معرفة اتجاهات هذا المستهلك.