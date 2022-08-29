جدة - نرمين السيد - وقال كيشيدا، فى كلمته خلال انطلاق الجلسة العامة الثانية لـ"تيكاد 8"، فى تونس، إنهم سيعملون على تطوير الموارد البشرية فى المجال الطبى من خلال دعم طويل الأمد للمعاهد المعنية بالصحة فى إفريقيا، وذلك فى إطار منتدى التعاون اليابانى الإفريقى.
وأضاف رئيس الوزراء اليابانى، أن من أهم وأبرز إهتماماتهم "تطوير مجال الصحة والتعليم والبيئة فى البلدان الإفريقية"، مشددًا على أن "المجال الصحى نقطة انطلاق فى حياة الناس"، وأن "اليابان تبذل كل جهدها لدعم الصحة والمجال الصحى على المستوى العالمى".
كما أكد كيشيدا أن "جائحة كورونا والتغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على حياة الشعوب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان: سنقوم بتدريب 35 ألف شخص من الدوائر الطبية بإفريقيا لمجابهة الأوبئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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