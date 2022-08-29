جندى بريطانى يقتل زميله بالرصاص بسبب قصر النظر

جدة - نرمين السيد - أعلن فى بريطانيا عن مقتل جندى أصيب بعيار نارى أطلقه زميل له يعانى من قصر فى النظر خلال تدريب روتينى فى ويلز، حيث لم يضع الجندى المتسبب بالقتل عدستيه اللاصقتين على عينيه قبل الحادث.





ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، توفى السيرجانت جافين هيلير "35 عاما" الذى كان أحد أفراد الكتيبة الأولى للحرس الويلزى فى 4 مارس 2021 فى سلسلة جبال كاسل مارتن بمقاطعة بيمبروكشاير.

وذكر تقرير التحقيق الصادر عن هيئة سلامة الدفاع إن اللجنة خلصت إلى أن الجندى أخطأ وأطلق النار على زميله هيلير بدلا من الهدف خلال التدريب.

وخلصت اللجنة إلى أن عدم ارتداء العدسات التصحيحية الموصوفة له أثر بشكل كبير على قدرة الجندى على "تحديد الهدف الصحيح واستهدافه وإصابته".

وأوضح التقرير أن مطلق النار الذى ظل فى الجيش لمدة 18 شهرا حتى وقوع الحادث، حاول سابقا الانضمام إلى الجيش ولكن لم يتمكن لاعتباره غير مؤهل بسبب مشكلة فى البصر.

وأضاف أن الحارس استوفى فقط الحد الأدنى من معايير الدخول للجيش عند وضع العدسات التصحيحية.

وقدم توصيات بما فى ذلك التأكد من أن الجنود الذين يحتاجون إلى عدسات تصحيحية يدركون مسؤوليتهم عن ارتدائها "عند القيام بجميع الواجبات التى تتعلق بالسلامة بشكل حرج" ووضع "آلية ضمان" للتأكد من أنهم يرتدونها "قبل إطلاق النار الحي".