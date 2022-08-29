نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض فوري بدون ضمانات ولا تعقيد إجراءات للموظفين والموظفات والمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض فوري بدون ضمانات للحصول على السيولة النقدية موفر من البنك السعودي البريطاني (ساب) وهو مؤسسة مالية كبيرة مرخص من البنك المركزي السعودي (ساما)، تأسس منذ بدايته كشركة مساهمة سعودية وحقق نجاحاً عظيماً حتى أصبح يساهم في دعم النمو الاقتصادي للبلاد، نظراً لأنه يعمل وفق رؤية استراتيجية ممنهجة حتى أصبح من الرواد في مجال الخدمات المصرفية والمالية، حيث يقدم الحلول التمويلية بأسهل الإجراءات ويعمل بتقنية رقمية تتم من خلالها المعاملات بسرعة بدون مجهود، فيما يعمل البنك ايضاً بشفافية ومصداقية أدت إلى كسب ثقة العملاء به وذلك بتوفير لهم القروض الشخصية تحت سقف مرتفع يصل إلى 2 مليون ريال سعودي، حيث تشمل تلك التمويلات المواطنين السعوديين الجنسية والمقيمين بالمملكة “داخلها” الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، كما يضم المتقاعدين أيضاً بخصائص تتناسب مع حالة التقاعد عن العمل ومزايا عديدة.

تمويل شخصي بنك ساب

يظل بنك ساب في أولى المراتب تصنيفاً مع البنوك المعتمدة الحكومية والخاصة في تقديم القرض بدون أي ضمانات مع خاصية الإعفاء من سداد الدين في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا سمح الله، هذا بالإضافة إلى شراء المديونية من بنوك أخرى وتمويل المتقاعدين بدون كفيل حتى عمر 67 سنة، يتيح السيولة النقدية بأسرع وقت ممكن في هذا المنتج حتى يستطيع الشخص تلبية احتياجاته سواء شراء سيارة أو أي أغراض أخرى للعيش بصورة أفضل.

شروط الحصول على قرض فوري بدون ضمانات

يشترط في هذا المنتج تحويل الراتب على البنك.

لا يقل عمر العميل عن 21 سنة وحتى 58 عام للقطاع الحكومي وحتى 60 سنة للخاص.

الحد الأدنى للدخل 4000 ريال للسعوديين و7000 ريال لغير السعوديين.

فترة العمل لا تقل عن شهر للمواطنين وثلاثة أشهر للمقيمين.

بالنسبة للمتقاعد التمويل الشخصي لهم يصل إلى 500 ريال.

أقل دخل للمتقاعد 3000 ريال حتى يتمكن من طلب القرض.

طريقة تقديم طلب قرض بدون كفيل بنك ساب

كل ما عليك هو قراءة الشروط والمعايير جيداً وتعبئة نموذج تمويل شخصي عبر رابط البنك السعودي البريطاني ساب، سوف يتواصل معك فريق المبيعات لاستكمال الإجراءات، أما في حال الاستفسار يمكن الاتصال عبر رقم 8001248888.

الأوراق المطلوبة للتمويل