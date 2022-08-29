نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث حساب المواطن أبشر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث حساب المواطن أبشر 2022 .. يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الطريقة الصحيحة والخاصة بتحديث البيانات الخاصة بحساب المواطن وذلك عن طريق التطبيق الإلكتروني والموقع الحكومي الرسمي أبشر وكذلك ما هو الموعد الذي يجب على المواطن التحديث قبله لكي لا ينقطع الصرف الشهري الخاص بالبرنامج الدعمي للمواطنين يذكر أن حساب المواطن هو البرنامج الدعمي الذي أطلقته المملكة العربية السعودية عن طريق حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من أجل مساندة الفقراء والمحتاجين أمام أعباء الحياة مساعدة شهريًا ثابتة .

طريقة تحديث حساب المواطن أبشر 2022

وبالنسبة لطريقة تحديث البيانات الخاصة بحساب المواطن من خلال أبشر كل ما عليك فعله هو .

أن تقوم بالبحث عن الرابط الرسمي لبوابة حساب مواطن ثم تقوم بفتحه.

وبعدها تضغط على تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور وبعدها تختار طريق النفاذ الوطني.

وتقوم بتسجيل الدخول مرة أخرى.

وبعدها اكتب البيانات الخاصة بك في أبشر كالاسم وكلمة المرور.

وبعدها اضغط على تسجيل الدخول وبعدها رمز التأكيد والكود الذي أمامك.

وتأكد من رقم الجوال الخاص بك في أبشر واضغط بعدها على متابعة .

وانتقل إلى طلب التسجيل في حساب المواطن وبعدها سيتم إجراء التعديلات المطلوبة .

واضغط في نهاية الطلب على حفظ.

طرق أخرى لتحديث بيانات حساب المواطن غير أبشر

والجدير بالذكر أن تحديث البيانات الخاص بحساب المواطن عن طريق بوابة أبشر ليست الطريقة الوحيدة.

من أجل تعديل البيانات الشخصية الخاصة بالفرد وبالحساب فيمكنك.

أن تقوم بالتسجيل عن طريق رقم الهوية وهي الطرق الأسهل الذي يستخدمه العديد من المواطنين .

وذلك بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور في الخانة الظاهرة أمامك .

ثم تقوم بإدخال رمز التحقيق المرئي بالكود واضغط على تسجيل دخول.

وبعدها ستقوم باستكمال الطلب الظاهر أمامك من صفحة البيانات التي قمت بإدخالها.

والتقديم عليها من خلال الدعم.

واختر صفحة البيانات التي تريد التحديث بها مثلأ تحديث الدخل أو الهاتف .

وبعد أن تقوم بإجراء التعديل المطلوب أيًا كان هو اضغط على زر حفظ في النهاية