بأسعار رخيصة سيارات مستعملة للبيع في السعودية وبحالة جيدة ومضمونة

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عمر شويل - جدة إنتشرت في أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية العديد من سيارات تويوتا وسيارات هيونداي وسيارات شفروليه المستعملة بأسعار تبدأ من 5000 ريال سعودي مع توافر كامل وسائل الرفاهية والراحة في السيارات المعروضة. سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2009 مستعملة للبيع متوفر للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2009 مستعملة في مدينة الطائف.

السيارة تويوتا كامري مستعملة تباع بسعر 8000 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة تويوتا كامري بلغ 180000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري مزودة بناقل حركة أوتوماتيك مع إصدار CV.

السيارة تويوتا كامري متاحة بلون خارجي أسود.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري مزودة بمكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه وجنوط.

السيارة تويوتا كامري بها وسادة هوائية جانبية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب ونظام الفرامل المانع للإنغلاق.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 562192056 أو من خلال الواتس آب على الرقم 0096662192056. للبيع سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2002 مستعملة يوجد سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2002 مستعملة للبيع في مدينة حفر الباطن.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 5000 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة هيونداي أكسنت بلغ 415000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت مانيوال.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي ذهبي.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

السيارة هيونداي أكسنت بها مكيف بارد ونوافذ أمامية كهربائية ومشغل إسطوانات.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966599683726. سيارة شيفروليه كروز أول إستخدام 2012 مستعملة متاح للبيع سيارة شيفروليه كروز أول إستخدام 2012 مستعملة في مدينة حفر الباطن.

سعر بيع السيارة شفروليه كروز مستعملة 8000 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة شيفروليه كروز بلغ 147000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة شيفروليه كروز أوتوماتيك.

كما اللون الخارجي في السيارة شيفروليه كروز فضي.

كما أن الوقود المستخدم في السيارة شيفروليه كروز البنزين.

السيارة بها وسائل الراحة مكونة من فرش جلد ومرايات كهربائية ومرايات ضم إغلاق ونوافذ خلفية كهربائية وزجاج فاميه.

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