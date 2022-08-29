حراج سيارات مستعملة للبيع رخيصة في السعودية

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عمر شويل - جدة حراج سيارات مستعملة للبيع رخيصة، بعد الغلاء وزيادة الأسعار بالسيارات الجديدة يلجأ المواطن السعودي والمقيم في السعودية لشراء السيارات المستعملة التي توجد بها امكانيات عالية متشابهة بالجديد، وتوجد هناك العديد من السيارات المستعملة رخيصة وجودة عالية تناسب جميع الفئات، والأسعار هنا تبدء من سبع آلاف ريال سعودي، فمن خلال تلك السطور القادمة سوف نقدم لكم العديد من السيارات المستعملة والدفع كاش أو بالتقسيط المريح.

تعد السيارة الشفرولية وتويوتا وهوندا من السيارات المعروفة بين العديد من المنتجات والعلامات التجارية الكبرى، واليوم سنعرض عليكم أرخص أنواع السيارات المستعملة في السوق السعودي التي تناسب جميع الفئات ومع ذلك معها مميزات عالية الجودة وأسعار السيارات المستعملة اليوم تبدأ بسعر سبعة آلاف ريال سعودي وذلك للسيارة شفروليه أوبترا موديل 2005، ومن خلال السطور التالية سنعرض العديد من السيارات الرخيصة.

سيارة شفروليه أوبترا 2005:

متوفر في السوق السعودي لبيع السيارات سيارة شفروليه أوبترا سنة صنعها2005،وتتميز تلك السيارةو بالمتانة من الهيكل، وسعرها كاش 7500 ريال، ولمن يرغب في شرائها يجب الأتصال على الفور.

من مميزات السيارة شفروليه أوبترا بأن سجلت عداد الممشى نحو 380 كيلو متر، ويعد ناقل الحركة للسيارة n/a، واللون الخارجي للسيارة ذهبي، وتعد السيارة من الداخل والخارج حالتها ممتازة وليس بها أي خدوش أو مشاكل بالهيكل.

سيارة شفروليه إبيكا للبيع موديل 2008:

للبيع في مدينة جدة سيارة شفروليه إبيكا وسنة الصنع 2008، وحالة السيارة ممتازة وجيدة والهيكل سليم ولون السيارة الخارجي فضي، وعداد الممشي للسيارة سجل نحو 277 ألف كيلو متر.

سعر السيارة كاش عشرة آلاف ريال سعودي وقابلة للتفاوض البسيط في حال جدية الشراء.

بينما مكينة السيارة قير، وهي مفحوصة والاستمارة الخاصة بالسيارة منتهية، ولمزيد لمعرفة مزايا السيارة يرجى الاتصال على رقم الهاتف فورا.

للبيع في جدة هيونداي إلنترا 2004: