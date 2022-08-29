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عمر شويل - جدة تحويل تأشيرة زيارة الأطفال 1444 لإقامة .. يسئل العديد من الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن إمكانية تحويل وكيفية وطرق وخطوات التحويل الخاصة بتأشيرة الزيارة المخصصة للأطفال إلى إقامة دائمة للطفل داخل أراضي المملكة وقد صرحت الهيئة العامة لمديرية الجوازات السعودية والتابعة لوزارة الداخلية بالمملكة أن تلك الخدمة متوفرة وذلك لأن عملية تحويل التأشيرة الخاصة بالأطفال والمخصصة للزيارة يمكن أن تكون دائمة ولكن بشروط معينة أهمها أن يكون كلًا من الوالدين لديهم إقامة نظامية أي مستمرة بالإضافة إلى أن هذه التأشيرة يمكن تجديدها في حال انتهاءها بخطوات سهلة وبسيطة وإذا كنت تريد أن تعرف المزيد كل ما عليك فعله هو قراءة السطور التالية .

تحويل تأشيرة زيارة الأطفال 1444 لإقامة

وقد وضحت الإدارة العامة لمديرية الجوازات في المملكة العربية السعودية عن إمكانية التحويل الخاصة.

بتأشيرات الأطفال الخاصة بالزيارات إلى تحويلها لإقامة دائمة أو هوية مقيم في حالة الحصول الكامل للوالدين.

على الإقامة النظامية وكذلك أن الطفل الذي تنطبق عليه هذه التحويل .

لابد وأن لا يكون سنه قد وصل 18 عام وأضافت الجوازات أن المدة الخاصة بالتمديدة للإقامة أو الزيارة .

وتأشيرتها لا تتجاوز 180 يوم وفي حال التأخير في التجديد للزيارة العائلية مدة 3 أيام.

فيتم فرض غرامة على الفرد وبجانب ذلك فيفضل أن تقوم بتجديد التأشيرى قبل انتهاءها بفترة أو المغادرة.

وذلك لكي لا تتعرض للغرامة القانونية المقررة وكشفت أن اختصاص التجديد.

وكذلك المد لفترة التأشيرة الخاصة بالزيارة في المملكة العربية السعودية هو من اختصاص وزارة الخارجية.

وإذا كنت تتسائل عن الطريقة التي يمكن من خلالها تجديد التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية وتأشيرتها للأطفال.

بالمملكة فكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية قم بالدخول لموقع المنصة الإلكترونية الرسمية أبشر.

ثم قم بتسجيل دخولك إلى المنصة وبعدها استخدم الاسم وكلمة السر وبعدها اختر خدمة سداد من الخيارات.

التي أمامك وبعدها قم بإدخال البيانات الخاصة بك والتي سيطلبها منك الموقع لملئ الاستمارة الخاصة بالطالب .

وتاريخ التجديد الخاص بالتأشيرة وتأكد من ملئ كافة البيانات الصحيحة .

وبعدها قم بدفع الرسوم الخاصة بالتجديد في فروع البنك أو بطرق السداد الموضحة أمامك