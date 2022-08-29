نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمهن التعليمية للرجال 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار الرخصة المهنية، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن بداية فتح باب التقديم والتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، علي أن يتم التقديم في الاختبار للرجال، وقد أوضحت الهيئة بأن بداية التسجيل في الاختبار العام التربوي والاختبار التخصصي الذي يخص للنساء، سوف يكون في بداية يوم 5 سبتمبر 2022م، علي أن يتم التقديم للاختبار بشكل إلكتروني عبر منصة هيئة تقويم التعليم والتدريب، علي أن يتم التقديم في اختبار الرخصة المهنية وفق المواعيد المجدولة من جانب الهيئة التي يستطيع الجميع التقديم خلالها، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية في المملكة العربية السُّعُودية.

اختبار الرخصة المهنية

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، المواعيد الخاصة بالاختبارات التي تم تحدديها علي النحو التالي لجميع المتقدمين لأداء الاختبار:

موعد الاختبار التربوي خلال العام: 17/ 04/ 1444هـ 20/ 04/ 1444هـ وهو ما يوافق يوم 11 نوفمبر 2022م وحتى تاريخ 14 نوفمبر 2022م. فيما يخص موعد الاختبار التخصصي: حيث يتم الاختبار في يوم 28/ 06/ 1444هـ 03/ 07/ 1444هـ الذي يوافق يوم 21 يناير 2023م وحتى تاريخ 25 يناير 2023م.

هذا وقد أكدت الهيئة، بأن اجتياز الاختبار الخاص بالرخص المهنية، هو أحد أهم الشروط والمتطلبات الواجب إجرائها من اجل الحصول على الرخصة المهنية في التخصص الوظيفي الخاص بكل متقدم للاختبار، فهي شرط أساسي واجب القيام به.

رابط التقديم في اختبار الرخصة

أكدت هيئة التقويم بأن التقديم علي اختبار الرخصة المهنية يتم عن طريق الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: (هيئة تقويم التعليم) وهي المنصة الرسمية التي من خلالها يستطيع الجميع التقديم بها دون أي منصات أخري.

مكونات اختبار الرخصة المهنية

وضحت الهيئة بأن الاختبار يتكون من قسمين، الأول عبارة عن: الاختبار التربوي العام يتم الاشتراك فيه لجميع المعلمين والمعلمات، أما القسم الثاني فهو عبارة عن اختبار تخصصي يتناول عدد من المفاهيم التخصصية والبنية الخاصة به.

هذا وقد أكدت الهيئة، بأن إصدار الرخصة المهنية متوفر للوظائف التعليمية، ويتوفر لجميع المتقدمين الذين قد تجاوزوا الاختبارين المحدد من جانب الهيئة، وقد مضى ما يزيد عن سنة ميلادية على الإعلان الخاص بنتيجة الاختبار الأحدث.