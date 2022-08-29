رابط تقديم طلبات القبول الموحد 2023 للجامعات الأردنية لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا

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عمر شويل - جدة رابط تقديم طلبات القبول الموحد 2023 للجامعات الأردنية على بوابة القبول الموحد في الاردن لطلاب الثانوية العامة، بعد ظهور نتائج الثانوية العامة في الأردن، كثير من الطلاب يبحثون عن رابط تقديم طلبات القبول الموحد ٢٠٢٣ للجامعات الأردنية، وذلك من أجل التسجيل في العام الدراسي الجديد، من خلال رابط تنسيق القبول، الخاص بوزارة التعليم العالي في الأردن، ومعرفة التخصصات التي تضاف كل عام.

طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية

عقد مجلس التعليم العالي بالأردن اجتماع تنسيقي وذلك قبل تسجيل الطلبات للجامعات الأردنية، لتقديم دليل استرشادي للتخصصات المتاحة وترتيب عملية التسجيل، ليكون الطالب على دراية بجميع التفاصيل.

وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات في الأردن

أعلن مهند الخطيب مدير وحدة التنسيق للقبول الموحد في الأردن، أنه يتم استقبال الطلبات للقبول الموحد للعام الدراسي في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ من شهر أغسطس الجاري على أن يستمر من ٧ ل ١٠ أيام متواصلة، وقال مهند الخطيب أن القرار الخاص بإيقاف القبول في ٤٢ تخصص يعتبر قرار مؤقت فقط غير دائم، وذلك بسبب حالة التشبع الكثيرة في هذه التخصصات ولا يحتاجها سوق العمل في هذا الوقت الراهن، وقال الخطيب أن النتائج سيتم الإعلان عنها بعد الإنتهاء من فحص الطلبات من خلال رابط الوحدة، وأضاف الخطيب في السياق نفسه أنه تم استحداث ١٣ تخصص جديد لهذا العام، وتكون أغلب التخصصات تطبيقية وتقنية يختار الطلاب منها، هذه التخصصات يحتاجها سوق العمل، وقال مهند الخطيب أن التخصصات الموقوفة سيتم إتاحتها في العام الدراسي بعد القادم، وقام ديوان الخدمة المدنية بعمل دراسة لهذه التخصصات المشبعة والراكدة في الجامعات بالمملكة الأردنية.

رابط تقديم طلبات القبول الموحد

يتم تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية من خلال الرابط الإلكتروني وعن طريق الخطوات التالية: