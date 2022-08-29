روسيا تعلن عن مناورات عسكرية شرقى البلاد فى الأول من الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستطلق مناورات "فوستوك 2022" البرية والبحرية والجوية الاستراتيجية فى الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل، وأن المناورات ستجرى فى سبعة ميادين شرقى البلاد.





وورد فى بيان الوزارة: "ستتدرب القوات المشاركة فى المناورات على ضمان الأمن العسكرى فى شرق البلاد". ومن المقرر أن تجرى التدريبات فى سبعة ميادين للدفاع الجوي، وكذلك فى المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان فى أقصى شرقى روسيا. وتهدف المناورات لتحسين مهارات القادة فى القيادة وإدارة القوات لصد العدوان المفترض عن الجناح الشرقى ومياه الشرق الأقصى الروسية.

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