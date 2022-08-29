العالم اليوم - ثنائية بنزيمة المتأخرة تنقذ ريال مدريد من مأزق إسبانيول

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 01:19 صباحاً - سجل كريم بنزيمة هدفين قرب النهاية ليحسم فوز ريال مدريد 3-1 على إسبانيول في برشلونة محافظا على انطلاقته المثالية بحملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وحقق ريال انتصاره الثالث على التوالي في ثلاث جولات، ولم يحقق العلامة الكاملة مثله سوى ريال بيتيس حتى الآن. منح فينيسيوس جونيور التقدم لأبطال أوروبا بعد 12 دقيقة وتعادل خوسيلو قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يترك بنزيمة، الفائز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بصمته بهدفين متتاليين قبل صفارة النهاية منقذا فريق المدرب كارلو أنشيلوتي من مأزق.

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