العالم اليوم - سان جيرمان يفقد أول نقاط في الموسم الجديد بتعادله مع موناكو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أغسطس 2022 01:19 صباحاً - خسر باريس سان جيرمان أول نقطة له في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم حيث اضطر إلى العودة من تأخره بهدف ليتعادل 1-1 على أرضه أمام موناكو.

وجاءت ركلة الجزاء التي سجلها نيمار في الدقيقة 70 بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد وعادلت هدف كيفن فولاند في الدقيقة 20.

ويتصدر حامل اللقب جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من أربع مباريات. ويتساوى الفريق في النقاط مع أولمبيك مرسيليا ولانس.

وأحرز أليكسيس سانشيز، المنضم حديثا، هدفين ليقود مرسيليا للفوز 3-صفر على نيس في وقت سابق الأحد بينما فاز لانس على أرضه على ستاد رين يوم السبت.

وسجل أولمبيك ليون هدف التعادل في الدقيقة 86 عبر موسى ديمبلي ليتعادل 1-1 في ستاد رانس. ويحتل ليون المركز الرابع بسبع نقاط.

وأوقف مونبلييه مسلسل هزائمه في مباراتين ليحقق أكبر انتصار له على الإطلاق في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بفوزه على ستاد بريست 7-صفر على الرغم من غياب قائد الفريق الموقوف تيجي سافانييه.

وسجل كل من فيتو مواسا وسيبي إيلي واهي ووهبي الخزري في غضون 11 دقيقة فيما أضاف نيكولا كوزا وإيلي واهي هدفين آخرين لمونبلييه في غضون 20 دقيقة.

وتراجع بريست إلى عشرة لاعبين مع بداية الشوط الثاني عندما طرد بيير لس-ميلو قبل أن يضيف مونبلييه هدفين آخرين عبر فاليري جيرمان.

وتقدم لوريان إلى المركز الخامس بعد تغلبه على كليرمو 2-1 بفضل هدفين في الشوط الأول من تيريم موفي، بما في ذلك ركلة جزاء في البداية. وقلص كليرمو الفارق في الشوط الثاني عن طريق محمد شام على الرغم من لعب الفريق معظم الشوط بعشرة لاعبين بعد طرد نيتو بورجس في الدقيقة 48.

وبعد ثلاث هزائم متتالية، فاز تروا على أنجيه 3-1 بأهداف رينو ريبار وماما بالدي وويلسون أودوبيرت ليحصد الفريق أول نقاط له في الموسم الجديد.

وشهد أنجيه، الذي لم يفز بعد هذا الموسم، طرد لاعبه باتيستا ميندي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 21.

وعدل نانت تأخره بهدف ليضمن الفوز 3-1 على تولوز. وسجل إيفان جيسان ومصطفى محمد وموسيس سيمون أهداف نانت.