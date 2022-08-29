ألمانيا تعلن استقرار الوضع فى ميناء مانهايم بعد حادثة تسرب كيماوى

وذكرت السلطات الألمانية أن قوات المهمة تواصل تبريد الحاوية التى تسربت منها أبخرة خطرة، وذلك بالاستعانة بمياه من نهر الراين مشيرة إلى أنه أمكن تقليل كمية المياه بشكل كبير فى تلك الأثناء.
كان حادث التسرب الكيماوى وقع جراء احتراق ذاتى لإحدى المواد فى الحاوية يوم الثلاثاء الماضى الأمر الذى تسبب فى إصابة 17 شخصا.
كانت قوات الإطفاء نجحت فى تركيب مجسات حرارة فى الجزء الداخلى من الحاوية والإلمام بالحالة فى الداخل عن طريق إحدى الكاميرات، وقالت سلطات المدينة إن " هذه الشواهد أدت إلى تعديل فى خطط إجراءات المهمة والتى سنعلن عنها فى الأيام المقبلة".
كما تقوم قوات الإطفاء بإجراء قياسات جوية فى مواقع مختلفة فى المدينة " ولا تزال هذه القياسات تظهر عدم وجود قيم عالية (للتسرب الكيماوى)".
كانت سحابة غازية تشكلت فوق المنطقة الصناعية ووصل ارتفاعها إلى 150 مترا. وتحتوى الحاوية على 200 برميل من الكبريتات المائية، وهو عامل مساعد لصناعة النسيج الذى يُستخدَم للتبييض.
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