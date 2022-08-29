الشرطة الأمريكية تبحث عن منفذ إطلاق نار عشوائى مميت

كانت الشرطة تبحث عن مشتبه به بعد ظهر الأحد بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة الأمن الداخلى ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
وحذر رئيس شرطة ديترويت، جيمس وايت، السكان وطالبهم بتوخى الحذر والاتصال برقم 911 إذا كانوا يعرفون هوية أو مكان وجود المشتبه به.
قال وايت: "ما نريد أن نفعله اليوم هو إبعاده عن الشارع". وأضاف أن الشرطة تتبعت جميع عمليات إطلاق النار الأربع إلى سلاح نارى واحد وتعتقد أن هناك مطلق نار واحد.
وقال إن المحققين لا يعتقدون أن هناك أى صلة بين الضحايا، مشيرا إلى أن شخصا كان يسير مع كلبا وآخر ينتظر حافلة عندما أطلق عليهما الرصاص.
وأضاف أن الشرطة اكتشفت امرأة فى الأربعينيات من عمرها أصيبت بالرصاص عدة مرات حوالى الساعة 4:45 صباح يوم الأحد.
كما قال وايت إنه بينما كان الضباط يحققون فى إطلاق النار القاتل، أفاد أحد الشهود أن رجلا يبلغ من العمر 28 عاما أصيب عدة مرات فى مكان قريب.
وقالت الشرطة إنه تم العثور على ضحية ثالثة، وهى امرأة فى الأربعينيات من عمرها، فى المنطقة حوالى الساعة 6:50 صباحا، وتوفيت بعد إطلاق النار عليها عدة مرات.
حوالى الساعة 7:10 صباحا، ذكر رجل مسن أنه رأى رجلا يحدق فى المركبات.
قالت الشرطة إنه عندما طلب الرجل المسن من الشخص أن يبتعد عن السيارات، أطلق المسلح النار على الرجل المسن الذى أصيب برصاصة ونجا.
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