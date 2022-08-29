مقتل وإصابة 6 أشخاص إثر انفجار بولاية كونار الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وقال قائد الشرطة عبد الحق حقانى لوكالة أنباء "باجهوك" الأفغانية "هذا الصباح فى الساعة 0830 كان عدد من عناصر الأمن بمنطقة غازى أباد فى طريقهم إلى أسد أباد فى قافلة عسكرية عندما انفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق على جسر كارهالى فى مركبتهم، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الأمن وثلاثة مدنيين، وتوفى أحدهم فى وقت لاحق متأثرا بجروحه".

وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الانفجار واعتقلت عددا من المشتبه بهم ويجرى التحقيق معهم حاليا.

ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.