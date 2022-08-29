أسعار الطاقة تواصل الارتفاع فى بريطانيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وستؤدى الزيادة لارتفاع التضخم وسط أزمة غلاء معيشة كبيرة، ويرجع سبب ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب فى أوكرانيا. وحذر مكتب أسواق الغاز والكهرباء: «الأسعار ستسوء بشكل كبير 2023»، ودعا المكتب الحكومة الإنجليزية لتقديم مساعدات عاجلة كحل لأزمة الغلاء.

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