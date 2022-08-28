نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي وبدون رصيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شحن شدات ببجي عن طريق الايدي يبحث كثير من اللاعبين عن لعبة شحن شدات ببجي موبايل mobile pubg باستخدام رقم الآي دي للاعب، ولكن يبحث اللاعبين عن مواقع آمنه بنسبة كبيرة ليضاعفوا عدد شدات ببجي الموجودة في اللعبة، والتي من خلالها يظل اللاعب في اللعبة على قيد الحياة. وتوفر Pubg أيضاً القدرة على مواجهة مستويات صعبة في اللعبة وتخطي صعوبات كثيرة تقف أمامه وتمنعه من تحقيق النص وفتح مستويات جديدة في لعبة pubg ، ونظراً لانتشار طرق شحن UC كثيرة غير موثوق بها يبحث اللاعبين عن طرق آمنة وفي مقالنا هذا سنقدم لكل أكثر طرق مضمونة وشرعية للحصول علي شدات ببجي موبايل.

كيفية شحن شدات ببجي عن طريق الايدي من خلال موقع Midasbuy ؟

يعد موقع Midas buy أرخص موقع خاص بشحن ببجي موبايل بصورة رسمية آمنة فهو من المواقع التي تتمتع بنسبة مصداقية وأمان كبيرة.

آمنة فهو من المواقع التي تتمتع بنسبة مصداقية وأمان كبيرة. فمن خلاله يستطيع لاعبي ببجي الشحن باستخدام رقم الآي دي ID الخاص بهم. الذي تم التسجيل به في الحساب الشخصي باللعب.

يتم اختيار كمية شدات ببجي التي يطلبها اللاعب في midasbuy وتتراوح ما بين ٣٠ : ٦٠٠٠ شدة ، هذا بالإضافة إلى شدات الإضافية التي توجد في الموقع ويستفيد منها اللاعبين دون رسوم مادية.

خطوات شحن شدات ببجي بواسطة ID الايدي

بكل سهولة يمكن للمستخدم شراء شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي شحن Midasbuy Uc، ويتم في هذا الموقع استخدام رقم الآي دي ID ولكن يجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة شحن شدات ببجي كوري والعربية ولكن ميداسباي لا يقدم الشدات مجانا :

أولاً يدخل المستخدم على Midasbuy ويقوم بالتسجيل فيه، وهذا عندما يرغب في إنشاء حساب خاص به مجانا بشكل دائم.

بعد ذلك يقوم المستخدم باختيار الدولة التي يسكن بها وتكون موجودة على الموقع مثال السعودية.

في هذه الخطوة يكتب المستخدم رقم الآي دي id الخاص به والذي سبق وسجل به.

بعد ذلك يختار العملة والطريقة المناسبة التي سيدفع بها مقابل حصوله عليها ، لأن العملة وطريقة الدفع تختلف من دولة إلى أخرى.

شحن شدات ببجي PUBG MOBILE من جوجل بلاي

يعد تطبيق جوجل بلاي من أفضل طريق وأبرز التطبيقات التي تستخدم لشراء شدات ببجي وتحميلها في وقت سريع وبصورة آمنة، وهذا يتم بالخطوات التالية:

أول خطوة يقوم المستخدم فيها بفتح لعبة ببجي موبايل. بعد ذلك يقوم بفتح الإعدادات التي توجد في قائمة اللعبة الرئيسية. ثم يقوم بالبحث عن كلمة شدات UC، وبعدها يضغط عليها. بعد ذلك يقوم بتحديد طريقة شراء الشدات وهي ( جوجل بلاي ). ثم تحديد كمية الشدات المراد شحنها وشرائها. بعد ذلك يتم فتح اللعبة حتى يتأكد اللاعب من وصول شدات ببجي للعبة وفحص عدد الشدات الموجودة بها.

هل يوجد لشحن الشدات Pubg مجانا ؟

معظم من يعلن عن هذا يكون تلاعب باللعيبة والغرض منه سرقة الحسابات عن طريق الايدي الخاص باللعيبة. وللذلك لا ننصحك ابداً بالتعامل مع هذه النوعية من الروابط الغير موثقة أو أمنة لحسابك الخاص بك.

في النهاية يسجل عدد شدات التي يرغب في شحنها، وينهي عملية الدفع حتى يتم تحويل شدات للحساب الرسمي بشكل سريع بعد الانتهاء من تحويل مقابل الشدات والضغط على الانتهاء. وتكون هذه طريقة الأمثل في شحن شدات لعبة ببجي بطريقة مضمونة.