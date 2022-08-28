تيكاد 8: اتفاقية لتعزيز الشراكات مع القطاعين الخاصين اليابانى والإفريقى

جدة - نرمين السيد - وقعت منظمة التجارة الخارجية اليابانية JETRO، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، اتفاقية تعاون اليوم الأحد، وذلك على هامش القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا التى استضافتها تونس على مدى يومين.





وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة فى النمو والتنمية المستدامة فى إفريقيا من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعين الخاصين اليابانى والإفريقى. وتعد "تيكاد" منتدى مفتوحًا وشاملًا يجمع كافة البلدان الإفريقية وشركاء التنمية، بما فى ذلك المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان المانحة والدول الآسيوية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، التى تعمل فى مجال التنمية فى إفريقيا.

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