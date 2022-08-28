نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (dpatajneed.jaf.mil.jo) رابط تجنيد الجيش الأردني للإناث 2022 من حملة الثانوية التوجيهي وشروط التسجيل بالقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تجنيد الجيش الأردني للإناث 2022 حيث شهدت الساعات الماضية اهتمام كبير بالتعرف على تفاصيل التسجيل في تجنيد الجيش الأردني الإناث 2022، وذلك بالتزامن مع إعلان القوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية بشكل رسمي عن بداية استقبال طلبات التقديم للتجنيد بالجيش من الإناث، وذلك من جانب حاملي شهادة الثانوية التوجيهي، على أن يكون ذلك بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تحددها رسميا القوات المسلحة، وقد أعلنت كذلك تفعيل الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وشروط تجنيد الجيش الأردني للإناث من حملة الثانوية التوجيهي 2022.

موعد التسجيل في التجنيد للإناث من حملة شهادة التوجيهي

يبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 28/8/2022 ولغاية يوم الأحد الموافق 4/9/2022، من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد

رابط تجنيد الجيش الأردني للإناث 2022

وقد تم تفعيل رابط التسجيل من جانب الإناث في تجنيد الجيش الأردني إلكترونيا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يجب أن يتم الدخول إلى الموقع الرسمي وهو الموقع التابع إلى القوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية dpatajneed.jaf.mil.jo مباشرة.

ومن خلال الموقع يتم اختيار أيقونة إنشاء طلب تجنيد جديد.

ثم يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة أمام المستخدم بشكل صحيح، ثم يتم الضغط على أيقونة استمرار.

قم يتم اختيار نوع الطلب.

بعد ذلك يتم اختيار قراءة جميع التعليمات والشروط الخاصة بالتجنيد وبعد الانتهاء منها يتم الضغط على أيقونة الموافقة.

بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة منك، ثم يتم اختيار حفظ البيانات.

يتم بعد ذلك إدخال كافة الوثائق المطلوبة وارفع جميع الشهادات والمستندات المطلوبة ثم يتم إرسال طلب التسجيل إلكترونيا.

شروط تسجيل تجنيد الجيش الأردني للإناث 2022

وقد جاءت أهم الشروط التي يجب توافرها لتسجيل تجنيد الجيش الأردني للإناث على النحو التالي.