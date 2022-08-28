نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (dpatajneed.jaf.mil.jo) رابط تجنيد الجيش الأردني للإناث 2022 من حملة الثانوية التوجيهي وشروط التسجيل بالقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تجنيد الجيش الأردني للإناث 2022 حيث شهدت الساعات الماضية اهتمام كبير بالتعرف على تفاصيل التسجيل في تجنيد الجيش الأردني الإناث 2022، وذلك بالتزامن مع إعلان القوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية بشكل رسمي عن بداية استقبال طلبات التقديم للتجنيد بالجيش من الإناث، وذلك من جانب حاملي شهادة الثانوية التوجيهي، على أن يكون ذلك بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تحددها رسميا القوات المسلحة، وقد أعلنت كذلك تفعيل الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وشروط تجنيد الجيش الأردني للإناث من حملة الثانوية التوجيهي 2022.
موعد التسجيل في التجنيد للإناث من حملة شهادة التوجيهي
يبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 28/8/2022 ولغاية يوم الأحد الموافق 4/9/2022، من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد
رابط تجنيد الجيش الأردني للإناث 2022
وقد تم تفعيل رابط التسجيل من جانب الإناث في تجنيد الجيش الأردني إلكترونيا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يجب أن يتم الدخول إلى الموقع الرسمي وهو الموقع التابع إلى القوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية dpatajneed.jaf.mil.jo مباشرة.
- ومن خلال الموقع يتم اختيار أيقونة إنشاء طلب تجنيد جديد.
- ثم يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة أمام المستخدم بشكل صحيح، ثم يتم الضغط على أيقونة استمرار.
- قم يتم اختيار نوع الطلب.
- بعد ذلك يتم اختيار قراءة جميع التعليمات والشروط الخاصة بالتجنيد وبعد الانتهاء منها يتم الضغط على أيقونة الموافقة.
- بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة منك، ثم يتم اختيار حفظ البيانات.
- يتم بعد ذلك إدخال كافة الوثائق المطلوبة وارفع جميع الشهادات والمستندات المطلوبة ثم يتم إرسال طلب التسجيل إلكترونيا.
شروط تسجيل تجنيد الجيش الأردني للإناث 2022
وقد جاءت أهم الشروط التي يجب توافرها لتسجيل تجنيد الجيش الأردني للإناث على النحو التالي.
- من الضروري أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الأردنية، وأن تكون مقيمة في الأردن بشكل دائم.
- أعلنت القوات المسلحة عن قبول المتقدمات بداية من مواليد 1 يناير عام 2003 ، وحتى المتقدمات من مواليد 31 يناير عام 2004.
- يشترط أن تكون المتقدم لائقة صحيا، بناء على شروط القوات المسلحة للقبول.
- كذلك من الضروري ألا يقل طولها عن 150 سنتيمتر، وكذلك ان يكون وزنها متناسقاً مع طولها.
- يجب كذلك أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية.
- كما تم التنويه أنه لا يتم قبول المتزوجات، وقد أكدت لم أنه يشترط ألا تتزوج المتقدمات خلال فترة الدراسة بالدبلوم.
- يجب أن تكون المتقدمة حسنة السلوك والسمعة، بالإضافة إلى أن لا يكون لديها أي أحكام قضائية تتعلق بالأمانة والشرف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر (dpatajneed.jaf.mil.jo) رابط تجنيد الجيش الأردني للإناث 2022 من حملة الثانوية التوجيهي وشروط التسجيل بالقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.