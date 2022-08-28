لافروف: الغرب استبدل الطرق الدبلوماسية مع روسيا بالعقوبات

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف فى تصريح لقناة "زفيزدا" فى فيلم وثائقى مخصص لحركة عدم الانحياز: "إنه (الغرب) يعيش فقط على هذه العقوبات. فى الواقع لقد استبدلها بما كان يسمى بالدبلوماسية". وأشار إلى واحدة من أحدث مبادرات الحركة اللافتة والتى ترفض العقوبات الأحادية فى السياسة الدولية، واصفا إياه بأنها "حجر فى حديقة الغرب".

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