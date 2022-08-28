النمسا تدعو أوروبا لفصل سعر الكهرباء عن الغاز

جدة - نرمين السيد - دعا المستشار النمساوى كارل نيهامر، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبى، إلى "فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز" لتجنّب ارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدا أن المسألة ستكون فى صلب اجتماع طوارئ قريب.





وقال نيهامر فى بيان إن "على سعر الكهرباء أن ينخفض"، مضيفا "لا يمكننا ترك بوتن يقرّر يوميا" مصير أسعار موارد الطاقة، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز".

وتابع: "يجب أن نوقف هذا الجنون الحاصل حاليا فى أسواق الطاقة"، مؤكدا أن التحرّك المضاد لارتفاع الأسعار يجب ألّا يكون فقط على المستوى الوطنى بل أيضا على المستوى الأوروبى.

وفى سياق ارتفاع أسعار موارد الطاقة على المستوى الأوروبى، أعلن الجمعة رئيس الوزراء التشيكى بيتر فيالا الذى تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبى، أنه سيعقد "اجتماعا طارئا لوزراء الطاقة" بموافقة المفوضية الأوروبية.

وأكّد نيهامر أن مسألة فصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز "ستكون على جدول أعمال" الاجتماع، لافتا إلى أنه قد أثارها مع نظيره الألمانى أولاف شولتس وبيتر فيالا.

وبعد 6 أشهر على بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بلغت أسعار الطاقة فى أوروبا مستويات قياسية الجمعة، ما يُنذر بارتفاع هائل لتكاليف المعيشة بحلول فصل الشتاء تعود أسبابه إلى انقطاع تزويد دول أوروبا الداعمة لأوكرانيا الغاز الروسى، علما أن 20 بالمئة من الكهرباء الأوروبية تولّدها محطات طاقة تعمل بالغاز.

وتطال الأزمة كل أوروبا التى كانت معتمدة على خطط التعافى الاقتصادى بعد جائحة كوفيد-19 للانتقال إلى استخدام طاقات متجددة أو الهيدروجين والاستعاضة عن الطاقات الأحفورية التى تتسبب بانبعاثات غازات الدفيئة.