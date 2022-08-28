العالم اليوم - صحوة برشلونة مستمرة.. رباعية و"ماكينة" ليفاندوفسكي تعمل

انتم الان تتابعون خبر صحوة برشلونة مستمرة.. رباعية و"ماكينة" ليفاندوفسكي تعمل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أغسطس 2022 10:18 مساءً - واصل برشلونة عروضه القوية وحقق فوزه الثاني تواليا، الأحد، على حساب ضيفه بلد الوليد برباعية نظيفة بينها ثنائية للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وإضافة إلى هدفي "ليفا" (24 و65)، أحرز أيضا الشاب بيدري هدفا في الدقيقة 43 وسيرجيو روبرتو (92)، ليرفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني مؤقتا خلف ريال بيتيس (9 نقاط)، في انتظار نتيجة مباراة ريال مدريد حامل اللقب الذي يحل لاحقا ضيفا على إسبانيول.

في المقابل، بقي بلد الوليد مع نقطة يتيمة أحرزها من تعادل مع إشبيلية في المرحلة الماضية، وبات يقبع في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

وبعد البداية البطيئة في الجولة الأولى، ظهر هداف أوروبا ليفاندوفسكي بالشكل المعهود، وسجل رابع هدف له بالدوري بعد 3 مباريات فقط.