نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد .. الشيخ طراد الفايز لإسرائيل : لا يشرفني ختم جوازي من قبل الاحتلال على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 28 أغسطس 2022 10:05 مساءً - دوت الخليج :- " لا يشرفني دخول الكيان الصهيوني ، وسأدخل فلسطين بعد تحريرها "

بهذه الكلمات رد الشيخ طراد الفايز على القرار الاسرائيلي بنمنعه من الدخول ، بموجب قرار اصدرته وزارة داخلية الكيان اليوم الأربعاء على خلفية ما قالت إنه تحريض من الشيخ الفايز ضد الكيان العبري .

وعن سبب زيارته لفلسطين والنقب قال إنه ذهب هناك لحل خلاف بين عشيرتين فلسطينيتين في الاراضي الفلسطينية لنشر الوئام بين اخوتنا هناك .

وعقب قائلا : لقد تحملت في سبيل ذلك واجبرت نفسي على الوقوف عبر الحواجز وأنا لا يشرفني أن يختم جوازي من قبل دولة الاحتلال .

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