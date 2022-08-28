شاهد .. الشيخ طراد الفايز لإسرائيل : لا يشرفني ختم جوازي من قبل الاحتلال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 28 أغسطس 2022 10:05 مساءً - دوت الخليج :- " لا يشرفني دخول الكيان الصهيوني ، وسأدخل فلسطين بعد تحريرها "
بهذه الكلمات رد الشيخ طراد الفايز على القرار الاسرائيلي بنمنعه من الدخول ، بموجب قرار اصدرته وزارة داخلية الكيان اليوم الأربعاء على خلفية ما قالت إنه تحريض من الشيخ الفايز ضد الكيان العبري .
وعن سبب زيارته لفلسطين والنقب قال إنه ذهب هناك لحل خلاف بين عشيرتين فلسطينيتين في الاراضي الفلسطينية لنشر الوئام بين اخوتنا هناك .
وعقب قائلا : لقد تحملت في سبيل ذلك واجبرت نفسي على الوقوف عبر الحواجز وأنا لا يشرفني أن يختم جوازي من قبل دولة الاحتلال .
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