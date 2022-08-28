نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل … حد ادني تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 للقبول فى جميع الكليات والمعاهد على موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 نوافيكم به الانعقب غلق فُرص ترك رغبات الطلاب فى المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة والافصاح عن نتائج تلك المرحلة لتستعد التعليم العالي البدء فى استلام رغبات اخر مرحلة من مراحل التنسيق وهي المرحلة الثالثة التى تأتي بمجموع 50% فيما اكثر بالنسبة للادبي والعلمي، ومن المفترض ان تضم تلك المرحلة من يقل مجموعهم عن مجموع المرحلة الثانية وكذلك المتخلفين عن الانضمام للمرحلة الاولى والثانية.

تنسيق المرحلة الثالثة ثانوية عامة

تبدأ هذه الايام مرحلة جديدة من مراحل التنسيق والتى تعد اخر المراحل وهي المرحلة الثالثة والتى تضم الذين لم يتمكنوا من ترك رغباتهم فى اولى مراحل التنسيق وكذلك الذين يقل مجموعهم عن الحد الادني لتنسيق المراحل السابقة، واكدت التعليم ان تنسيق المرحلة الثالثة مباشرة بعد انتهاء طلبة الدور الثاني من اتمام اختباراتهم واعلان نتائج خلال شهر سبتمبر القادم، حيث تعمل وزارة التعليم العالي حالياً على استقبال طلبات الطلاب على تقليل الاغتراب

ليدور تساؤلات الطلاب حول ماهي الكليات التي ستعمل على استقبالهم هذا العام فى تلك المرحلة، لتأكد التعليم العالي على ان هناك عدد كبير ومهول من المعاهد والكليات ستعمل على فتح ابوابها للاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالحد الادني المقرر لتلك المرحلة وهو 50% بعدما تعلن وزارة التعليم العالي على فتح ابواب التسجيل على تلك الرغبات خلال شهر سبتمبر المقبل قبل بداية العام الدارسي داخل الجامعات بداية من اليوم الاول من شهر اكتوبر المقبل، على ان ننقل ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طرق وخطوات التقديم على تلك المرحلة

رابط تنسيق المرحلة الثالثة

كما هو الحال بالنسبة لمراحل التنسيق الاولي سيتم استقبال رغبات الطلبة فى تنسيق المرحلة الثالثة الكترونياً بواسطة الاعتماد على موقع التنسيق وذلك بالقيام بما يلي:-