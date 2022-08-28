الدفاعات الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية اقتربت من القرم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 09:28 مساءً - أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف، أن الدفاعات الجوية في المدينة أسقطت مسيّرة أوكرانية اقتربت من أجواء خليج خيرسونيس المحاذي لسيفاستوبول.

وقال رازفوجايف عبر "تيليغرام": "أسقطت دفاعات سيفاستوبول الجوية طائرة مسيرة فوق البحر بالقرب من خليج خيرسونيس، والوضع تحت السيطرة بالكامل".

يذكر أن قوات كييف كثفت مؤخرا محاولاتها لضرب القرم بالمسيرات، فيما تتصدى الدفاعات الروسية لها، ولم تسفر هذه المحاولات حتى الآن عن أي خسائر بشرية.