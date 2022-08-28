زيلينسكي يعقد اجتماعا سريا لبحث الوضع على الجبهة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 09:28 مساءً - عقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اجتماعا سريا مع قادة الأجهزة الأمنية لبحث الوضع على الجبهة، التي تتقهقهر عنها قواته أمام تقدم القوات الروسية المستمر.

وحسب بيان نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية، "عقد زيلينسكي اجتماعا سريا" مع ممثلين عن قطاعي الدفاع والأمن حيث استمع المشاركون لمعلومات عن سير العمليات العسكرية على الجبهة".

كما ناقش المشاركون احتياجات القوات والتنسيق مع "شركاء" أوكرانيا، كما نظروا في تنفيذ أوامر زيلينسكي ذات الأولوية.

يشار إلى أن الاجتماع حضره قادة القوات الأوكرانية وأجهزة المخابرات ووزيرا الدفاع والداخلية.