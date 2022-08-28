الكويت: تقديم مساعدات إغاثية عاجلة لباكستان جراء الفيضانات والسيول

جدة - نرمين السيد - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتى، تقديمها مساعدات إغاثية عاجلة لباكستان جراء الفيضانات والسيول التى تشهدها عدة أقاليم وأسفرت عن قتلى ومصابين وعمليات نزوح واسعة لسكان المناطق المتضررة.





وأكدت الأمين العام للجمعية مها البرجس -فى تصريح اليوم الأحد عقب لقائها سفير باكستان لدى الكويت مالك فاروق- تضامن بلادها مع باكستان، حكومة وشعبا، فى مواجهة تداعيات الأوضاع المناخية الصعبة وتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة لها.

وقالت إن الجمعية ستقدم جميع الخدمات الإغاثية الإنسانية والصحية اللازمة إلى النازحين من المناطق المتضررة لمساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة والتغلب عليها، موضحة أن الفريق الميدانى فى الجمعية سيقوم بتأمين سلامة النازحين المتضررين وتقديم الاحتياجات الغذائية والطبية واللوجستية.

وأعربت عن تعازيها بضحايا كارثة السيول لاسيما أن الفيضانات الحالية التى تعرضت لها الاقاليم الباكستانية تحولت إلى واحدة من أسوأ الكوارث فى تاريخ البلاد.

من جهته، أشاد سفير باكستان بالكويت بجهود الجمعية لما تقدمه من مساعدات انسانية عاجلة للدول المنكوبة وتلبية النداءات الإنسانية ومد يد العون للمتضررين، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر الكويتى وبحث كيفية تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة فى ظل ما تمر به بلاده من ظروف صعبة واستثنائية.

يذكر أن السيول والفيضانات التى تشهدها باكستان أثرت على أكثر من 30 مليون شخص فى جميع أنحاء البلاد ونتج عنها سقوط قتلى ومصابين وعمليات نزوح واسعة لسكان المناطق المتضررة.