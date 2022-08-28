روسيا تسقط مسيرة أوكرانية فوق أراضى محطة زابوروجيه النووية

وذكر ممثل للخدمة الصحفية التابعة لإدارة مدينة إنرجودار، فى بيان: "أسقط جنود القوات المسلحة الروسية طائرة دون طيار من طراز كاميكازى للقوات المسلحة الأوكرانية، بينما كان هدفها المحدد تخزين الوقود النووى المستهلك، كما يتضح من مسار رحلة الذخيرة المتجولة".
وأوضح أن الطائرة المسيرة تحطمت على سطح مبنى خاص بمحطة الطاقة النووية. وبحسب المعطيات الأولية، لم تقع أضرار بالبنية التحتية ولا إصابات.
وأضاف أن قوات الأمن الأوكرانية استخدمت ألغاما مضيئة لإحداث دخان لاستخدام الطائرات دون طيار، قائلا: "بعد استفزاز فاشل باستخدام طائرة دون طيار، استخدمت التشكيلات القومية للقوات المسلحة الأوكرانية ألغاما مضيئة لخلق خطر حريق فى المنطقة القريبة من محطة زابوروجيا النووية".
وأوضح أنه تم إطلاق خمسة ألغام مضيئة على الأراضى الساحلية لمحطة الطاقة النووية، غرق معظمها فى المياه.
وأضاف المتحدث باسم الإدارة أن "هدف المسلحين هو حطب يابس على المنطقة الساحلية المجاورة للمحطة. تم إجراء الحسابات لوقوع خطر نشوب حريق وزيادة الدخان لاحتمال حدوث مزيد من الاستفزازات باستخدام طائرات كاميكازى دون طيار".
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