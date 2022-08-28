جوتيريش: التغير المناخى يمثل أزمة للإنسانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إن العالم فى حاجة إلى تحرك قوى يتماشى مع حجم الأزمة التى يواجهها، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك".
وقال أمين عام الأمم المتحدة: "لا يوجد وقت لإهداره قبل أن يتم اتخاذ خطوات فاعلة".
ولفت إلى أن الظروف الجوية غير العادية، التى يشهده العالم حاليا بسبب التغيرات المناخية تجبر البعض على ترك منازلهم.
وتؤكد الأمم المتحدة أنه فى حال عدم الاستجابة السريعة لأزمة التغيرات المناخية، فإنها ستؤدى إلى فقدان الكثير من المساحات الزراعية وانتشار الجفاف بصورة تؤثر على الأمن الغذائى العالمى وتدعو حكومات الدول الكبرى للمساهمة فى مكافحتها بصورة أكبر.
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