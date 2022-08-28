دعوة لحشد 25 مليار دولار للتكيف مع المناخ فى إفريقيا قبيل Cop-27

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس بنك التنمية الإفريقى فى مؤتمر طوكيو الدولى الثامن حول التنمية الإفريقية (TICAD8)أن الدول الإفريقية ستحتاج إلى موارد مالية كبيرة للتعامل مع آثار وباء "كوڤيد 19" وتسريع تغير المناخ والحرب الروسية فى أوكرانيا.

وقال إن مرفق الإنتاج الغذائى الطارئ الإفريقى التابع للبنك، والذى تم إطلاقه فى مايو 2022 قدم 1.13 مليار دولار لـ 24 دولة إفريقية من إجمالى تمويل متوقع قيمته 1.5 مليار دولار لإنتاج الغذاء فى حالات الطوارئ، وأسرع بنك التنمية الأفريقى بتسريع الموافقة على المنشأة فى وقت سابق من عام 2022 لتجنب أزمة الغذاء والأسمدة المحتملة الناجمة عن الحرب فى أوكرانيا.

وثمن أديسينا مساهمة اليابان، قائلا "يسعدنى أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA) قدمت تمويلًا مشتركًا إضافيًا بقيمة 518 مليون دولار لدعم المرفق".

وحث رئيس بنك التنمية الأفريقى الدكتور أكينوومى أديسينا المشاركين فى مؤتمر طوكيو الدولى الثامن حول التنمية الإفريقية (TICAD8) الشركات اليابانية على أن تستثمر أكثر فى إفريقيا، حيث فرص الاستثمار وعائداته هى من بين أعلى المعدلات فى العالم.

وأشاد أديسينا، فى كلمته بفاعليات المؤتمر بالحكومة اليابانية والقطاع الخاص لدعمهما القوى لتنمية إفريقيا، داعيًا الشركات اليابانية إلى تقييم فرص الاستثمار فى إفريقيا بناءً على الحقائق والأدلة، وليس على التصورات.

ونقل موقع البنك الإفريقى للتنمية عن رئيس مجموعة البنك قوله "فى عام 2020، أجرت وكالة موديز تقييمًا تراكميًا لمدة 10 سنوات لمعدلات التخلف عن سداد ديون البنية التحتية العالمية حسب المنطقة، والذى وجد أن إفريقيا كانت المنطقة التى لديها ثانى أدنى معدل تخلف تراكمى عن سداد ديون البنية التحتية بعد الشرق الأوسط، وهو ما يدل على أن البنية التحتية كفئة أصول فى إفريقيا متينة وآمنة ومربحة".

وخلال منتدى لمجتمع الأعمال على هامش القمة، حدد أديسينا مجالين يأمل أن يرى فيهما زيادة فى المشاركة اليابانية مع إفريقيا، وهما التجارة الثنائية والاستثمار، قائلًا إن إفريقيا تمثل 0.003٪ فقط من الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى لليابان البالغ تريليونى دولار.

وشدد أديسينا على أن الشركات اليابانية التى كانت جريئة فى استثماراتها فى إفريقيا هى تلك التى كانت مزدهرة، وضرب مثالاً على استثمار تويوتا فى مصانع السيارات فى جنوب إفريقيا، والذى حقق 8.5 مليار دولار من الإيرادات فى مارس العام الجارى.

واستشهد أديسينا بشباب أفريقيا وريادة الأعمال والابتكار: "أفريقيا موطن لنظام بيئى حيوى للتكنولوجيا المالية يقود الثورة الرقمية فى القارة بأعلى الإمكانات لقيادة العالم، القارة هى موطن لـ 576 شركة ناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية ويديرها الشباب".

وحدد قطاعات الاستثمار الحيوية الأخرى بما فى ذلك إنتاج بطاريات الليثيوم التى تعمل على تشغيل السيارات الكهربائية والأعمال التجارية الزراعية والطاقة المتجددة، بما فى ذلك من الطاقة المائية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة الحرارية الأرضية.

وتضمن مؤتمر طوكيو الدولى الثامن (TICAD8) مراسم التوقيع على 91 مذكرة تفاهم اتفقت عليها الحكومة والشركات اليابانية مع الشركات أو الحكومات الأفريقية، وشملت الاتفاقيات مشاريع فى جميع مناطق إفريقيا الخمس لتطوير المهارات الفنية للموارد البشرية والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وحلول الطاقة الحرارية الأرضية.

وعقد أديسينا اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) تاناكا أكيهيتو ومحافظ بنك اليابان للتعاون الدولى نوبوميتسو هاياشى. كما حضر اجتماعًا ثنائيًا مع قادة منظمة Keidanren الاقتصادية اليابانية التى تمثل الشركات والجمعيات الصناعية والإقليمية.

وركزت الاجتماعات على الحاجة إلى توثيق التعاون فى مجال الاستثمار، بما فى ذلك التمويل المشترك للمشاريع الرئيسية والتجارة والفرص للقطاع الخاص فى اليابان، كما غطت المناقشات التجديد السادس عشر القادم لموارد صندوق التنمية الأفريقى، نافذة الإقراض الميسر لمجموعة بنك التنمية الأفريقى.

وفى كلمته عبر الفيديو؛ قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إن اليابان حققت هدفها المتمثل فى المساهمة بمبلغ 20 مليار دولار لإفريقيا داخل القطاع الخاص، وهو الهدف الذى حددته فى TICAD7 فى عام 2019. كما أعلن كيشيدا عن التزامات جديدة أن اليابان "ستقدم تمويلًا مشتركًا يصل إلى 5 مليارات دولار، جنبًا إلى جنب مع بنك التنمية الأفريقى من أجل تحسين حياة الشعوب الأفريقية".

من جهته، قال رئيس السنغال ماكى سال إن الشركات اليابانية لديها "القدرة التكنولوجية والمالية اللازمة لإقامة شراكات فى إفريقيا فى قطاعات مثل البنية التحتية والنقل والإسكان".

من ناحيتها، أشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة ج. محمد برؤية القيادة اليابانية فى إنشاء التيكاد فى عام 1993، محذرة من حجم التحديات التى تواجه أفريقيا حاليًا، وأضافت "بفضل منصات مثل التيكاد، لدينا شراكات لمواجهة هذه التحديات".

كما أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقى محمد باليابان لجهودها فى بناء القدرات الأفريقية من خلال التعليم والتدريب، وبالمبادرة اليابانية التى دربت أكثر من 1000 شاب أفريقى فى مجال التغذية.

ويتم تنظيم التيكاد، الذى يقام كل ثلاث سنوات من قبل حكومة اليابان والأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومفوضية الاتحاد الأفريقى، والبنك الدولى.