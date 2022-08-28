التشيك وبولندا تتفقان على مساعدة سلوفاكيا فى إجراء دوريات بمجالها الجوى

جدة - نرمين السيد - وأوضح "راديو براغ" الدولى، اليوم الأحد ، أن وزارتى الدفاع التشيكية والبولندية وقعتا إعلانا مشتركا أمس، يبدأ اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، مفاده بأن الطائرات التشيكة والبولندية ستساعد سلوفاكيا فى الدفاع عن مجالها الجوى.
وكانت سلوفاكيا قد قررت فى أعقاب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، إنهاء استخدام الطائرة المقاتلة من طراز "ميكويان ميج-29"، وطلبت الحصول على طائرات أمريكية من طراز "F-16s"، ومع ذلك لم يتم توريدها فى ظل احتياج سلوفاكيا إلى المساعدة فى إجراء دوريات لمجالها الجوى على المدى القصير.
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