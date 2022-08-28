ألمانيا: عملية ملء خزانات الغاز الطبيعى تسير أسرع من المخطط له

جدة - نرمين السيد - قال وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك، اليوم الأحد، إن عملية ملء منشآت تخزين الغاز الطبيعى تجاوزت الكميات المستهدفة التى وضعتها الحكومة الألمانية، ما من شأنه التخفيف من حدة مخاوف نقص الغاز خلال الشتاء المقبل.





وأوضح هابيك -فى تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكترونى- أن "خزانات الغاز تمتلئ أسرع من المُخطط له"، مشيرا إلى أن هدف الحكومة فى ملء 85% من سعة الخزانات بحلول أكتوبر قد يتم تحقيقه مع بداية سبتمبر المقبل.

ولفت هابيك إلى أن الهدف من تخزين الغاز الطبيعى حاليا هو تزويد الشركات الألمانية عند الحاجة حتى تتمكن من إمداد المنازل والمصانع بالغاز الطبيعى المطلوب خلال فصل الشتاء.

ونقلت هيئة الإذاعة الألمانية عن المجموعة الأوروبية للبنية التحتية للغاز الطبيعى "جى آى إى"، أن مستوى المخزون الألمانى بلغ بالفعل 82% من إجمالى السعة التخزينية.

وأضافت هيئة الإذاعة الألمانية أن الهدف القادم هو ملء 95% من خزانات الغاز الطبيعى بحلول أول نوفمبر القادم، لكن مع الأخذ فى الاعتبار المعدل الحالى لملء الخزانات، من المفترض أن يتم تحقيق الهدف قبل هذا الموعد.

ونوهت هيئة الإذاعة الألمانية عن أن روسيا تخطط لإغلاق خط إمداد الغاز الطبيعى إلى ألمانيا "نورد ستريم 1" يوم 31 أغسطس ولمدة 3 أيام، لافتة إلى أن الغاز القادم من روسيا تم بالفعل تخفيض كميته منذ عدة أسابيع ووصلت حاليا إلى 20% فقط من السعة الإجمالية لخط الإمداد.

وأشارت هيئة الإذاعة الألمانية أنه رغم تشكيل الغاز الطبيعى الروسى 55% من إجمالى الاستهلاك فى ألمانيا عام 2021، إلا أن تلك النسبة انخفضت إلى 9.5% فقط، حيث بدأت ألمانيا فى الاعتماد على واردات الغاز الطبيعى من النرويج وهولندا، كما من المتوقع أن يبدأ الغاز الطبيعى فى التدفق من فرنسا إلى ألمانيا بمجرد حل بعض المشكلات التقنية والتنظيمية.