مقتل فتاة إيطالية بعد سقوط تمثال عليها فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة أن الفتاة البالغة من العمر 7 سنوات صدمها التمثال، الذى يبلغ وزنه 200 كيلوجرام (440 رطلا)، فى فناء الفندق مساء الجمعة.
وتمكن الناس فى مكان الحادث من تحرير الطفلة والاتصال بخدمات الطوارئ، لكنها توفيت لاحقًا فى أحد مستشفيات ميونيخ.
ولم يكن من الواضح سبب سقوط التمثال، فيما قالت الشرطة إن التحقيق جار.
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