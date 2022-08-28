نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي برقمك الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023 الآن ننقله ونتابعه عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث زاد البحث على التعرف على نتيجة القبول الموازي لهذا العام بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية صباح اليوم من إعلان نتائج جميع المراحل التعليمية العراقية لهذا العام على ان تبدأ على الفور وزارة التربية والتعليم العراقية على الاستعداد تجاه إعلان نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي على شكل نستعرض ننقله من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023

زاد اهتمام عدد كبير من الطلاب على الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي فى العراق، حيث من المقرر على ان تبدا وزارة التربية والتعليم العراقية على تلقي طلبات المتقدمين على القبول الموازي لبيان حد أدنى قبول الطلاب فى القبول الموازي على مستوى الشعبة الأدبية وكذلك العلمية بالنسبة لكلية الطب او الهندسة او العلوم او غيرها من التخصصات التي جاءت امام الطلاب، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية ستستخدم موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي لظهور نتائج الطلاب على شكل نستعرضها الان ونوافيكم بها من خلال الفقرة التالية من تلك المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع وننقل أمام حضراتكم الان بالخطوات طرق الحصول على نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية على شكل الكتروني جاء على نحو نستعرض ننقله مع حضراتكم الان على الشكل التالي:-

فى الخطوة الاولى:- تبدأ فى الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي

فى الخطوة الثانية:- ابدء فى الدخول على ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق