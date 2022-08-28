نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية الموعد ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بالنسبة للوظائف التعليمية فقد أعلنت لجنة تقويم التعليم والتدريب عن موعد التسجيل لامتحان الترخيص المهني لوظائف تدريب المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، والذي سيتم ومن عبر الموقع الرسمي، وسوف نتابع معكم عبر هذا المقال كيف يتم التسجيل وماهي الخطوات المتبعة لعمل هذا الاختبار الهام التي يقدمها مركز قياس في المملكة العربية السعوديةموعد امتحان الاختبارات بالنسبة للرخصة المهنية 2022، وسوف نرفق لكم رابط التسجيل لامتحان ترخيص المعلم 1444.

خطوات التسجيل في اختبارالرخصة المهنية للوظائف التعليمية

تتم عملية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، بالنسبة للمعلمين والمعلمات والذي يتم من خلال موقع الهيئة على الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

ادخل أولاً إلى الموقع الخاص ب هيئة تقويم التعليم والتدريب

قم بتحديد خيارات نظام الترخيص المهني لكل من يعمل في مهنة التعليم.

يجب على المتقدمين القيام بتسجيل الدخول معن طريق بوابة النفاذ

يجب على المتقدمين تسجيل الدخول بحسابك على موقع أبشر.

أضف رمزًا تم إرساله عبر رسالة نصية إلى هاتف المستخدم.

انقر فوق خيار الاختبار

ثم انقر فوق أيقونة التسجيل الآن.

يجب التحقق من معلومات الشخص المستخدم ثم النقر فوق خانة التعديل.

راجع التعليمات ، ثم اقبلها واضغط على متابعة.

أضف أي معلومات تكون إضافية مطلوبة ، ثم انقر فوق التالي.

يتعين عليك حجز تاريخ ومكان الاختبار ثم مراجعة معلومات الاختبار.

انقر فوق قبول.

انقر فوق الخيار التالي.

اختر طريقة الدفع للوصول إلى صفحة الدفع.

اتبع الخطوات لإتمام عملية الدفع.

موعد التسجيل في اختبارالرخصة المهنية للوظائف التعليمية

تفتح وكالة تقويم التعليم والتدريب ، غدا الأحد ، باب التسجيل لامتحان الترخيص المهني للمهن التربوية للرجال ، وأشارت إلى أن بدء التسجيل في اختبار التربية العامة والخاصة للنساء سيتم في. 5 سبتمبر 2022 م. 1444 هـ 4/20/1444 هـ ، 11 نوفمبر 2022 م ، حتى 14 نوفمبر 2022 م. مراجعة خاصة – الجزء: 1444/28/06 هـ 1444/3/3 هـ ، 21 يناير 2023 م ، وحتى 25 يناير 2023 م.

تؤكد السلطات أن اجتياز اختبار الترخيص المهني هو أحد شروط الحصول على الترخيص المهني ولفتت إلى أن الامتحان يتكون من جزأين ، الأول اختبار تعليمي عام يشارك فيه جميع المعلمين ، والجزء الثاني هو اختبار مادة خاصة يتناول مفهوم وهيكل مادة معينة وأكد المسؤولون أن إصدار التراخيص المهنية التعليمية متاح للمرشحين الذين اجتازوا الاختبارين وأكثر من عام تقويمي بعد إعلان نتائج الامتحانات السابقة.

أهداف اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية 1444

يسمح الاختبار للطلاب في المملكة العربية السعودية بتحسين جودة أداء المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى ذلك يمكنهم الحصول على ترخيص لدراسة من أجل مهام التدريس من هيئة تقييم التعليم والتدريب في الدولة ، بمجرد الحصول على القدرة. يدعم هذا الاختبار أيضًا قدرة ومهارات التدريس للمعلمين.