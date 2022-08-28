نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر تذكرة النقل الجماعي جدة الرياض وسيلة المواصلات الأفضل بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم سعر تذكرة النقل الجماعي جدة الرياض ، يتوافر شركات خاصة للنقل الجماعي جدة الرياض وتوفر كل شركة عروض وخصومات للعملاء كما أن تلك الشركات تهتم بتوصيل العملاء في مواعيد محددة إذ يستغرق وقت الرحلة حوالي 12 ساعة وذلك للرحلات المباشرة الخالية من الاستراحة، ولا تقتصر تلك الرحلات فقط على الرياض جدة بل أنها تشمل العديد من المدن مثل مكة، المدينة والدمام أيضا، ويوجد نقل دولي للكويت واليمن والبحرين.

كم سعر تذكرة النقل الجماعي جدة الرياض

توفر الشركات خصومات تصل في بعض الأحيان إلى 40% ونجد على رأس قائمة تلك الشركات شركة سابتكو للنقل الجماعي والتي توفر أفضل الأسعار مع عمل العروض الدائمة، ومن الجدير بالذكر أن سعر تذكرة النقل الجماعي من الرياض إلى جدة يصل إلى 219 ريال سعودي بينما الرحلات التي تشمل فترات استراحة فيكون سعرها حوالي 208 ريال سعودي، وتهتم شركة سابتكو بتوفير أسعار خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ويكون سعر تذكرة الأطفال نصف أسعار تذاكر البالغين.

خدمات سابتكو للنقل الجماعي

تمتاز شركة سابتكو للنقل الجماعي جدة الرياض بتوفير الخدمات المميزة للعملاء وتتمثل تلك الخدمات فيما يلي:

توفر الشركة باصات مكيفة تتميز بوجود خدمات الانترنت حيث أن بها واي فاي متاح لجميع المسافرين.

لا يقتصر نشاط الشركة على الرياض جدة بل أنها تشمل محافظات المملكة بوجه خاص والعديد من المدن المحيطة بها أيضا.

توفر عروض كثيرة إلى جانب أن أسعار التذاكر الخاصة بها مثالية.

توفر الشركة موقع الكتروني يمكن حجز التذكر من خلاله ويسهل إلغاء الحجز عبر الموقع أيضا.

يمكن دفع أسعار التذاكر عبر البطاقة الائتمانية إلى جانب توفير إمكانية الدفع عبر المحطة.

يمكن اصطحاب حمل بوزن 70 كيلو جرام وكل كيلو يزيد عن الوزن المفروض يدفع له ريال سعودي.

حجز تذاكر رحلات النقل الجماعي الرياض جدة

يمكن حجز التذاكر من خلال الانترنت عبر الموقع الخاص بالشركة ومن أهم ما يميز الموقع كونه يعرض تاريخ الرحلة، يقوم الشخص بتسجيل الدخول عبر الموقع وكتابة بياناته لحجز التذكرة كما يلزم إدخال تاريخ السفر وتاريخ العودة، مع تحديد عدد التذاكر اللازم حجزها وتحديد الطريقة المراد دفع سعر التذاكر بها، يتم استلام التذاكر من المحطة ويمكن الدفع نقدي أو بالفيزا ويجب التأكد من إدخال البيانات صحيحة وعدد البالغين وتحديد عدد الأطفال إذ يختلف سعر التذكرة بين الكبار والصغار.