نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تحميل الكتب الدراسية الرقمية وتسجيل حضور وغياب منصة مدرستي في المقال التالي
عمر شويل - جدة منصة مدرستي تحميل الكتب الدراسية الرقمية للطلاب بعد أن تم تحديث المناهج ورفعها علي منصة مدرستي . ويتم تحميل الكتب عبر رابط منصة مدرستي الرسمي تواكباً مع بداية العام الدراسي اليوم الأحد . بجانب الاستعدادات التي تمت بشكل مبكر والعودة حضورياً لعدد وصل إلي 33 ألف مدرسة تستقبل 5 مليون طالب وطالبة . كما أطلقت منصة مدرستي تسجيل حضور كخدمة جديدة ضمن خدمات مدرستي . كذلك بجانب أنه تم التصريح بأن هناك تغييرات وتحديثات علي كافة المناهج الدراسية . ويمكن التعرف علي تفاصيلها عبر تسجيل دخول منصة مدرستي وستكون كتب رقمية . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل المتعلقة بمنصة مدرستي الصادرة .
منصة مدرستي تحميل الكتب الدراسية
منصة مدرستي تحميل الكتب الدراسية الرقمية الجديدة بعد التحديثات الشاملة التي تمت عليها ويتم الحصول علي . الكتب الرقمية عبر رابط تحميل الكتب منصة مدرستي بالخطوات التالية :-
- يتم تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي رابط منصة مدرستي .
- كما يجب تحديد المرحلة التعليمية الخاصة بالطالب .
- بعد ذلك يتم اختيار قائمة الكتب الدراسية الرقمية .
- عبر قائمة الكتب الدراسية الرقمية في منصة مدرستي أضغط علي تحميل المادة المرغوبة .
- كذلك بجانب خدمات الكتب الدراسية الرقمية بمنصة مدرستي يمكن للطالب تسجيل الحضور . ونتعرف علي الخطوات عبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
كيف يتم تسجيل حضور علي منصة مدرستي تحميل الكتب الدراسية
- تسجيل دخول منصة مدرستي عبر شبكة الأنترنت .
- كما يتم تعبئة البيانات الخاصة بالطالب في مدرستي وكلمة المرور .
- عبر الصفحة الرئيسية يتم اختيار أيقونة “جدولي” .
- كذلك عبر القائمة السابقة يتم اختيار المادة الدراسية الراغب في حضورها الطالب علي منصة مدرستي .
- بعد الخطوة السابقة يتم الضغط علي أيقونة حضور .
- كما بجانب تسجيل حضور طالب علي منصة مدرستي متاحاً أيضاً لكافة المعلمين أجراء الخطوة الخاصة بالحضور .
- وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي كيف يتم رصد الحضور والغياب علي مدرستي .
كيف يتم رصد الحضور والغياب علي منصة مدرستي
عبر رابط منصة مدرستي تحميل الكتب الدراسية هناك أيضاً خدمة رصد الحضور والغياب والتي تتم كالتالي :-
- يقوم كل معلمة بتسجيل الدخول علي مدرستي بحسابه الشخصي .
- كما يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمعلم علي منصة مدرستي ورمز المرور .
- من الصفحة الرئيسية في مدرستي يتم اختيار قائمة تقارير و إحصائيات .
- كذلك عبر القائمة السابقة يتم اختيار أيقونة الحضور والغياب .
- يقوم موقع منصة مدرستي تسجيل حضور بعرض تفاصيل السجل بشكل كامل الخاص بحضور وغياب الحصص الدراسية .
- كما أن هناك خصائص حماية حساب الطالب علي منصة مدرستي نتعرف علي خطواتها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
حماية الحساب الشخصي للطالب عبر رابط منصة مدرستي
نوهت الوزارة عبر موقعها الرسمي منصة مدرستي التحذير لكافة الطلاب والطالبات عدم مشاركة . المعلومات الشخصية الخاصة بهم في منصة مدرستي كما حذرت من عدم التعامل مع أي جهة أو شخص . يقوم بمطالبة الطلبة الإفصاح عن معلوماتهم الشخصية علي مدرستي . كذلك بجانب أن منصة مدرستي تحميل المناهج الدراسية أو أي خدمات أخري متاحة . يتم التعامل مع الموقع بشكل مباشر كما وضحت أيضاً بأن خدمة عملاء مدرستي أو قائد المدرسة لن يطلبوا . الفصح عن رمز المرور أو اسم المستخدم الخاصين بالطالب علي منصة مدرستي وفي حالة أن أي طالب لاحظ أي أختراق . لحسابه الشخصي علي مدرستي يجب عليه إبلاغ الدعم الفني عبر القنوات الرسمية المتاحة بجانب رقم هاتف خدمة عملاء منصة مدرستي . وسنعرض تصريحات المتحدثة الرسمية لمنصة مدرستي بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
متحدثة مدرستي الرسمية والتصريحات الصادرة
صرحت المتحدثة عن خدمات منصة مدرستي تأتي ضمن الرؤية الموضوعة لكافة مدارس المملكة . حيث أن التعليم الرقمي هو الهدف الرئيسي الموضوع ضمن استراتيجية وزارة التعليم السعودية . كما أنه تم العمل علي تطوير منصة مدرستي لتواكب كل ما هو جديد في التعليم الإلكتروني ولاقت خطوة التطوير في مدرستي . إشادات محلية ودولية كما صرحت السيدة ابتسام الشهري بأنه سيتم الاستمرار في تطوير مدرستي . بشكل مستمر وترقية المنصة لكي ما يتم تسهيل العملية الدراسية علي كافة الطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية .
منصة مدرستي تحميل الكتب الدراسية بجانب الخدمات المتعددة ومنها تسجيل الحضور والغياب علي منصة مدرستي . عرضنا التفاصيل الخاصة بشأن المنصة داخل سطور مقال “موقع ثقفني” اليوم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة مدرستي تحميل الكتب الدراسية الرقمية وتسجيل حضور وغياب منصة مدرستي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.