نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تحميل الكتب الدراسية الرقمية وتسجيل حضور وغياب منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تحميل الكتب الدراسية الرقمية للطلاب بعد أن تم تحديث المناهج ورفعها علي منصة مدرستي . ويتم تحميل الكتب عبر رابط منصة مدرستي الرسمي تواكباً مع بداية العام الدراسي اليوم الأحد . بجانب الاستعدادات التي تمت بشكل مبكر والعودة حضورياً لعدد وصل إلي 33 ألف مدرسة تستقبل 5 مليون طالب وطالبة . كما أطلقت منصة مدرستي تسجيل حضور كخدمة جديدة ضمن خدمات مدرستي . كذلك بجانب أنه تم التصريح بأن هناك تغييرات وتحديثات علي كافة المناهج الدراسية . ويمكن التعرف علي تفاصيلها عبر تسجيل دخول منصة مدرستي وستكون كتب رقمية . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل المتعلقة بمنصة مدرستي الصادرة .

منصة مدرستي تحميل الكتب الدراسية

منصة مدرستي تحميل الكتب الدراسية الرقمية الجديدة بعد التحديثات الشاملة التي تمت عليها ويتم الحصول علي . الكتب الرقمية عبر رابط تحميل الكتب منصة مدرستي بالخطوات التالية :-

يتم تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي رابط منصة مدرستي .

. كما يجب تحديد المرحلة التعليمية الخاصة بالطالب .

بعد ذلك يتم اختيار قائمة الكتب الدراسية الرقمية .

عبر قائمة الكتب الدراسية الرقمية في منصة مدرستي أضغط علي تحميل المادة المرغوبة .

أضغط علي تحميل المادة المرغوبة . كذلك بجانب خدمات الكتب الدراسية الرقمية بمنصة مدرستي يمكن للطالب تسجيل الحضور . ونتعرف علي الخطوات عبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

كيف يتم تسجيل حضور علي منصة مدرستي تحميل الكتب الدراسية

تسجيل دخول منصة مدرستي عبر شبكة الأنترنت . كما يتم تعبئة البيانات الخاصة بالطالب في مدرستي وكلمة المرور . عبر الصفحة الرئيسية يتم اختيار أيقونة “جدولي” . كذلك عبر القائمة السابقة يتم اختيار المادة الدراسية الراغب في حضورها الطالب علي منصة مدرستي . بعد الخطوة السابقة يتم الضغط علي أيقونة حضور . كما بجانب تسجيل حضور طالب علي منصة مدرستي متاحاً أيضاً لكافة المعلمين أجراء الخطوة الخاصة بالحضور . وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي كيف يتم رصد الحضور والغياب علي مدرستي .

كيف يتم رصد الحضور والغياب علي منصة مدرستي

عبر رابط منصة مدرستي تحميل الكتب الدراسية هناك أيضاً خدمة رصد الحضور والغياب والتي تتم كالتالي :-

يقوم كل معلمة بتسجيل الدخول علي مدرستي بحسابه الشخصي .

كما يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمعلم علي منصة مدرستي ورمز المرور .

ورمز المرور . من الصفحة الرئيسية في مدرستي يتم اختيار قائمة تقارير و إحصائيات .

كذلك عبر القائمة السابقة يتم اختيار أيقونة الحضور والغياب .

يقوم موقع منصة مدرستي تسجيل حضور بعرض تفاصيل السجل بشكل كامل الخاص بحضور وغياب الحصص الدراسية .

بعرض تفاصيل السجل بشكل كامل الخاص بحضور وغياب الحصص الدراسية . كما أن هناك خصائص حماية حساب الطالب علي منصة مدرستي نتعرف علي خطواتها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

حماية الحساب الشخصي للطالب عبر رابط منصة مدرستي

نوهت الوزارة عبر موقعها الرسمي منصة مدرستي التحذير لكافة الطلاب والطالبات عدم مشاركة . المعلومات الشخصية الخاصة بهم في منصة مدرستي كما حذرت من عدم التعامل مع أي جهة أو شخص . يقوم بمطالبة الطلبة الإفصاح عن معلوماتهم الشخصية علي مدرستي . كذلك بجانب أن منصة مدرستي تحميل المناهج الدراسية أو أي خدمات أخري متاحة . يتم التعامل مع الموقع بشكل مباشر كما وضحت أيضاً بأن خدمة عملاء مدرستي أو قائد المدرسة لن يطلبوا . الفصح عن رمز المرور أو اسم المستخدم الخاصين بالطالب علي منصة مدرستي وفي حالة أن أي طالب لاحظ أي أختراق . لحسابه الشخصي علي مدرستي يجب عليه إبلاغ الدعم الفني عبر القنوات الرسمية المتاحة بجانب رقم هاتف خدمة عملاء منصة مدرستي . وسنعرض تصريحات المتحدثة الرسمية لمنصة مدرستي بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

متحدثة مدرستي الرسمية والتصريحات الصادرة

صرحت المتحدثة عن خدمات منصة مدرستي تأتي ضمن الرؤية الموضوعة لكافة مدارس المملكة . حيث أن التعليم الرقمي هو الهدف الرئيسي الموضوع ضمن استراتيجية وزارة التعليم السعودية . كما أنه تم العمل علي تطوير منصة مدرستي لتواكب كل ما هو جديد في التعليم الإلكتروني ولاقت خطوة التطوير في مدرستي . إشادات محلية ودولية كما صرحت السيدة ابتسام الشهري بأنه سيتم الاستمرار في تطوير مدرستي . بشكل مستمر وترقية المنصة لكي ما يتم تسهيل العملية الدراسية علي كافة الطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية .

منصة مدرستي تحميل الكتب الدراسية بجانب الخدمات المتعددة ومنها تسجيل الحضور والغياب علي منصة مدرستي . عرضنا التفاصيل الخاصة بشأن المنصة داخل سطور مقال “موقع ثقفني” اليوم .