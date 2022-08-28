رابط نتيجة شهادة التعليم الأساسي ليبيا 2022 نتائج الشهادة الإعدادية عل منظومة الامتحانات

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عمر شويل - جدة رابط نتيجة شهادة التعليم الأساسي ليبيا 2022، من المنتظر خلال الساعات القادمة إعلان وزارة التربية والتعليم الليبية، عن موعد صدور نتائج الشهادة الإعدادية الليبية الدور الأول 2022، فقد أعلن المركز الوطني للامتحانات الليبية عن بدأ عمليات التصحيح بالماسح الضوئي لأوراق امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي، وذلك بدايةً من يوم السبت الموافق 28/8/2022، هذا وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية نحو 169140 طالب وطالبة في ربوع التراب الليبي، مقسمين على عدد 87879 طالب + 81261 طالبة، وبلغ عدد اللجان الامتحانية 1322 لجنة امتحان موزع عليها 2879 مراقب، وتمت الامتحانات دون شكوي وتحت متابعة ومراقبة الوزارة، وحرصاً من موقعنا ثقفني على نقل ومتابعة أهم الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، فإننا نضع بين أيديكم متابعينا الكرام الرابط الرسم للحصول على النتيجة وقت إعلانها رسمياً,

رابط نتائج شهادة الإعدادية الليبية 2022

موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي ليبيا 2022

من المتوقع إعلان نتائج شهادة إتمام التعليم الأساسي ليبيا الدور الأول 2022، أواخر شهر أغسطس الجاري، أو على أقصي تقدير أوائل شهر سبتمبر المقبل، حيث جاري الآن تصحيح أوراق الإجابات بالماسح الضوئي، في المركز الوطني للامتحانات، لتكون جاهزة لاعتماد السيد الوزير موسي المقريف، هذا وقد بدأت الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، وانتهت في 11 أغسطس الجاري، وهناك حالة من القلق والترقب لمعرفة النتيجة بالتزامن مع الأوضاع المضطربة التي تمر بها ليبيا حالياً، والتي أدت لتوقف امتحانات شهادة الثانوية العامة لمدة يومين، على أن تستأنف يوم الإثنين الموافق 29/8/2022.

موقع منظومة الامتحانات الليبية

يعتبر موقع منظومة الامتحانات الليبية هو السبيل الوحيد مع موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني لعرض النتائج.

وذلك ضمن حرص الوزارة على سلامة الجميع وتوفيراً للوقت والمجهود، واستكمالاً لمجهود الوزارة في التحديث والتطوير والتحول الرقمي لتقديم خدماتها للمتعاملين معهما.

المركز الوطني للامتحانات الليبية

هو الجهة المختصة بوضع الامتحانات ومتابعة أعمال لجان التصحيح ورصد النتائج وإعلانها.

فهو مرتبط ارتباط تام بوزارة التربية والتعليم الليبية.

للعمل على تحديث المناهج ووضع آلية تطبيق أحدث الوسائل في العملية التعليمية لمختلف المراحل.