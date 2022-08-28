نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معونة بدل غلاء المعيشة للمواطنين المحتاجين والغير قادرين ومحدودي الدخل في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن مساعدة بدل غلاء المعيشة للمواطنين المحتاجين والغير قادرين ومحدودي الدخل، من قبل الحكومة السعودية، ولأنه يوجد الكثير من المواطنين محدود الدخل، لذا قامت بتوفير مساعدة لجميع المواطنين المستحقين، وسوف نتحدث عن كافة التفاصيل، وكيفية التقديم علي طلب دعم صرف بدل غلاء المعيشة.
مساعدة بدل غلاء المعيشة
قامت وزارة الموارد البشرية في السعودية للعمل على صرف مبالغ مالية لمساعدة المواطنين على الغلاء، كما أنه يتم صرف هذا المبلغ المالي مع مبلغ التنمية الاجتماعية، وستضاف أيضاً إلى مرتبات المتقاعدين هناك، وقد أقروا صرفها في 21 من شهر أبريل لعام 2022، وسيتم صرف هذه المبالغ لعدد من الموظفين أيضاً العاملين في القطاع الحكومي هناك، وقد يضم أيضاً العاملين في المدارس والنظام التعليمي بالكامل، كما قاموا بوضع مبلغ مالي يصل إلى 192 مليار ريال سعودي، للمتقاعدين وأصحاب المعاشات وحوالي 104 مليار ريال لبعض من المواطنين هناك.
ما هي مساعدة بدل غلاء المعيشة
قد وضعت هيئة وزارة الموارد البشرية بعض الشروط والقواعد حتى تتمكن من صرف هذا المبلغ المالي، للمواطنين في المملكة العربية السعودية منها:
- لابد من أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المبلغ سعودي الجنسية.
- وإذا كان المتقدم متزوج لابد من أن لا يزيد راتبه الشهري عن 3000 ريال سعودي، بينما لو متزوج يجب ألا يزيد راتبه الشهري عن 8600 ريال سعودي شهرياً، حتى يتمكن من صرف المبلغ المالي.
- لابد أن يكون المتقدم للحصول على مبلغ المبادرة سنة لا يقل عن 25 عام.
- كما أنه سيتم صرف مبلغ مالي لبعض من مستفيدي الضمان الاجتماعي يصل إلى حوالي 1400000، وسيتم إضافة هذا المبلغ بالتساوي على الرواتب الخاصة بهم التي يتم صرفها شهرياً.
- وستقوم الحكومة هناك بصرف مبلغ حوالي 104 مليار ريال للأشخاص التي لديهم بعض من فواتير الغاز والكهرباء والمياه كمساعدة لهم علي المعيشة، وتعتبر من أهم المبادرات التي تقوم بها الحكومة في المملكة العربية السعودية.
- كل ما عليك هو التقديم في هيئة الموارد البشرية هناك حتى تتمكن من الحصول على المبالغ المالية التي يتم صرفها.
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