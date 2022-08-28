نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الرانش زي المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الدجاج المشوي من المأكولات التي يحبها الجميع ‏ويقبل على تناولها الجميع الصغار والكبار على حد سواء، وحيث أن الدجاج المشوي يعد من أشهر الأكلات في المطابخ الغربية والعالمية، وكما انتشرت في المطاعم العربية بشكل كبير، يعد الدجاج المشوي من المشويات الشهية التى يتم تقديمها في المناسبات المختلفة والخاصة، وكما تتميز الدجاج المشوي بمذاقها اللذيذ والشهي والفريد من نوعها التى لا يقاوم، نظراً إلى أنه يتم تحضيره بطرق مختلفة، ولذلك سوف نوفر لكم طريقة تحضير في المنزل على طريقة المطاعم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الدجاج المشوي لصوص الرانش بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات بسيطة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الرانش المكونات: نصف كيلو جرام من صدور الدجاج.

شرائح من التوست.

جبنة موتزاريلا شرائح.

كوب من صوص الرانش.

واحدة من الطماطم شيري مقطعة.

ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

معلقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

ربع كوب من الزيت الزيتون.

ربع كوب من البقدونس المفروم. طريقة التحضير: الخطوة الاولى قومي بتتبيل صدور الدجاج بالملح مع الفلفل الأسود وبعد ذلك قومي بتقطيعها إلى شريحتين وبعد ذلك قومي بوضع الزيت على صدور الدجاج علي جريل ساخن علي النار حتي تطهى من جميع الجوانب. الخطوة الثانية ‏قومي بعد ذلك بإحضار صينية من البايركس وقومي بعد ذلك برص شرائح التوست في صينية البايركس مدهون بالزيت وبعد ذلك قومي بإضافة البقدونس مع الثوم وبعد ذلك قومي بإضافة الزعتر مع الزيت والملح وضعيه فوق التوست بعد ذلك قومي بإدخالها إلى الفرن حتى يتحمص. الخطوة الثالثة قومي بوضع شرائح الدجاج بعد ما أخذت علامات الشوي من جميع الجوانب ثم بعد ذلك ضعي فوقها ملعقة كبيرة من صوص الرانش قومي بادخالها إلى الفرن حتى تستكمل النضج. الخطوة الرابعة قومي بإخراج الفراخ من الفرن ورشي فوقها شرائح الجبنة الموتزاريلا مع طماطم ومع الشيري ثم بعد ذلك قومي بإدخالها إلى الفرن الساخن مرة أخرى بدرجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق حتى تسيح الجبنة الموتزاريلا وحتى تأخذ لون بسيط ثم بعد ذلك ضعي كل قطعة من الدجاج فوق شريحة التوست ويقدم مع البسمتي والسلطة ‏بالهناء والشفاء.

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