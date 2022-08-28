نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض سداد الديون من منصة سلفة 5000 ريال للمواطن بدون تحويل راتب في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة السعودية توفر الآن قرض شخصي لسداد الديون للمواطن السعودي دعماً لظروف الحياة ومن يريد الحصول على تمويل فوري في دقائق من خلال منصة سلفة الإلكترونية، حيث أن تلك المنصة التي حصلت على تصريح من البنك المركز السعودي للتمويل متناهي الصغر، فإذا كنت تريد سداد فواتير أو عليك مبلغ سلفة لآخر الشهر وتريد سداده فالأمر سهل بالدخول على رابط سلفة الإلكتروني للتمويل وتقديم طلب سلفة فورية بشكل إلكتروني وانتظار الموافقة عليه، وأن التمويل الفوري يساعد مع احتياجاتك المادية ثم تقوم بسدادها على شكل أقساط شهرية محددة المدة، ومن خلال مقالتنا سوف نوضح أهم مزايا القرض الشخصي السريع من منصة سلفة وشروط الحصول عليه وخطوات التقديم علي القرض في دقائق.

مزايا قرض سداد الديون من سلفة

يعتبر قرض سداد الديون من أفضل القروض التي تقدمها المنصة من خلالها وهي تقدم 5000 ريال سعودي بشكل فوري للمواطن دعماً له لمواكبة ظروف الحياة، كما يجب على كل مواطن أن يتحقق من توافر شروط أهلية التمويل الميسر، فإن هذا القرض يوفر الوقت والجهد علي المواطنين في السعودية، ومن طرق سداده يكون من خلال دفعات محددة ومجدولة مناسبة لكل مستفيد وتكون شهريا، أكدت المنصة أنها تقوم بتنبيه المواطنين المستفيدين من خلال رسالة مرسلة بموعد السداد، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الجوال.

شروط طلب قرض المديونية من منصة سلفة

حتى يصبح المتقدم على قرض سداد الديون مؤهلا للحصول على 5000 ريال سعودي لسد احتياجته ودفع الديون المتاخر، بعد الاطلاع على الشروط والتحقق من توافرها لدى طالب القرض، يتم صرف التمويل الفوري في دقائق، الذي يتراوح نسبته من 1000 إلى 5000 ريال، لابد من وجود الشروط الآتية:

طالب القرض الشخصي يكون سعودي الجنسية.

الفئة العمرية للطالب من 23 عاما، إلى 60 عاما.

لا تقل مدة العمل في الوظيفة الحكومية 3 أشهر، بينما الوظيفة في القطاع الخاص عن 6 أشهر.

الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال.

توافر سجل ائتماني جيد.

كيفية طلب قرض فوري من سلفة في دقائق

يجب اتباع الخطوات الآتية من أجل الحصول على قرض شخصي وسريع من سلفة، وتلك الخطوات كالتالي:

الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة الإلكترونية. تسجيل الدخول بحساب المواطن الذي يريد الدعم أو القرض لسداد الديون. تحديد قيمة التمويل المطلوبة. يجب تحديد مبلغ التمويل بالريال وجدولة فترات السداد بالشروط. وضع الفترة الزمنية المتوقعة لسداد قيمة التمويل بما يناسب حاجتك. تسجيل البيانات اللازمة ومن ثم رفع المستندات الدالة على بياناتك، استلام قيمة التمويل في دقائق.

التواصل مع خدمة منصة سلفة للطوارئ

قامت منصة سلفة بالإعلان عن رقم الاتصال الموحد للرد على استفسارات العملاء وطلباتهم والأسئلة المتعددة، حيث يمكن الاتصال بهم من خلال رقم الهاتف المذكور على الموقع الرسمي للمنصة، هذا لطلب التمويل أو في حالة حدوث أي مشاكل أثناء عملية التسجيل أون لاين من خلال الإنترنت للمنصة، يستجيب الدعم الفني للمنصة للمكالمات من الساعة الثامنة في صباح اليوم حتى العاشرة مساءً كل يوم في الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.